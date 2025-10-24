 Asociații de bloc din București au afișat mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”, de teamă că rămân fără gaze cu zilele, spune prefectul

Conferintță de presă organizată la sediul MAI în urma deflagrației care a afectat un bloc din cartierul Rahova, în Bucuresti, 17 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit într-un interviu pentru Știrile ProTV despre asociațiile de proprietari care au afișat în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”, după explozia dintr-un bloc din Rahova soldată cu moartea a trei persoane. El spune că „oamenilor le este frică de birocrație” și de aceea este nevoie de revizuirea unor proceduri ale autorităților din domeniu.

Andrei Nistor spune că trebuie analizate procedurile actuale ale Distrigaz și ale celorlalți operatori din domeniu pentru a vedea „cum putem îmbunătăți” lucrurile.

„Am sesizat în ultima perioadă că oamenii reclamă la 112: «Miroase a gaze, am o problemă», mă refer la ultimele zile de când a apărut acest tragic eveniment. În antiteză sunt, și știm, sunt asociații de bloc care au afișat la bloc «Nu sunați la Distrigaz!». Treaba asta se întâmplă pentru că oamenilor le e frică de birocrație. «Aoleu, vine Distrigazul, închide gazul și va dura zile întregi în care rămânem fără gaz»”, a afirmat prefectul Capitalei.

„Ca cetățeni trebuie să fim un pic mai atenți și să avem încredere în ceea ce spun autoritățile”

Prefectul susține că nu vrea să facă acuzații, mai ales pentru că ancheta după explozia din Rahova este încă în desfășurare:

„Eu doar mă refer că e bine dacă putem să îmbunătățim pe toate palierele și toți trebuie să contribuim și ca cetățeni trebuie să fim un pic mai atenți și să avem încredere în ceea ce spun autoritățile când, de exemplu, spun că este o problemă sau când spun că trebuie să faceți revizie la doi ani, de exemplu, la centrale.

Înțeleg dintr-un raport al Distrigaz că din 1.700 de persoane, undeva la 10% nu aveau această revizie la centrală, care este obligatorie. În același timp, trebuie să facem acest proces cât mai ușor pentru oameni și mai ușor de înțeles și mai ușor de făcut”.

Nistor spune că după dialogul pe care autoritățile îl vor avea cu Distrigaz legea ar putea fi modificată: „Important este ca tot procesul să fie cât mai lin pentru toți actorii implicați și să ne asigurăm cumva că putem preveni astfel de accidente”.

„Cred că atât Distrigaz, cât și ceilalți furnizori de utilități pe care aș vrea să-i convoc în perioada următoare să discutăm, lejer și aplicat, cum acționează ei, ce s-ar putea face mai bine, cum s-ar îmbunătăți acum, dacă ar trebui modificată legea sau nu, nu știu, încă nu este cazul să discutăm despre așa ceva, dar cu siguranță se poate găsi sprijin inclusiv pentru modificarea legislației, dacă este nevoie”, a declarat prefectul Bucureștiului.

Firmele de gaze au fost asaltate cu solicitări după tragedia din Rahova

După tragedia din Rahova, firmele specializate au primit un val de solicitări din partea celor care vor să-și instaleze senzori de gaz, să-și repare instalațiile sau doar să le verifice.

Timpul de așteptare ajunge să depășească și o lună pentru o programare. Un distribuitor de gaz a spus, într-un răspuns pentru HotNews, că primește cu 80% mai multe apeluri la dispecerat după explozia care a avut loc la finalul săptămânii trecute.

Lucrările la instalațiile de gaze din interiorul caselor sau blocurilor se fac doar de către firme autorizate ANRE. Pe site-ul autorității există o listă cu 5.700 de firme acreditate la nivel național. Dintre acestea, 917 operează în București.