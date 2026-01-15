VIDEO Astronautul afectat de o condiție medicală misterioasă a ajuns înapoi pe Pământ la bordul unei capsule Crew Dragon

O capsulă SpaceX programată să aducă înapoi pe Pământ un echipaj format din patru membri, într-o revenire de urgență determinată de o afecțiune medicală gravă care îl afectează pe unul dintre astronauți, a amerizat în siguranță miercuri în Oceanul Pacific, în largul Californiei, transmite Reuters.

Capsula Crew Dragon, poreclită Endeavour, a coborât cu parașuta în ape calme în largul orașului San Diego, în jurul orei 12:45 a.m. EST (08:45 GMT), încheind o coborâre de peste 10 ore de la Stația Spațială Internațională (ISS) și o reintrare spectaculoasă prin atmosfera Pământului.

Întoarcerea astronauților cu câteva săptămâni înainte de termen a marcat prima dată când NASA a scurtat misiunea unui echipaj de pe ISS din cauza unei urgențe medicale.

SpaceX Dragon re entering! The speed was absolutely insane! Shot from Fresno area central Ca pic.twitter.com/pe9SHYLMVA — ⚡️Dezmond Oliver⚡️ (@dezmondOliver) January 15, 2026

Imagini live în infraroșu, prezentate într-un webcast comun NASA-SpaceX, au arătat desfășurarea celor două seturi de parașute din partea frontală a capsulei aflate în cădere liberă, reducând viteza de coborâre la aproximativ 25 km/h înainte ca aceasta să atingă ușor suprafața apei.

La scurt timp după aceea, mai mulți delfini au fost observați înotând în apropierea capsulei, cu înotătoarele dorsale ieșind la suprafața oceanului, în timp ce nava spațială plutea ușor, în poziție verticală.

Într-o transmisie radio către centrul de control al zborului SpaceX din apropiere de Los Angeles, astronauata NASA Zena Cardman, comandanta în vârstă de 38 de ani a Endeavour, a spus: „E bine să fim acasă”.

Alături de ea, în capsulă s-au aflat colegul ei american Mike Fincke, 58 de ani, astronautul japonez Kimiya Yui, 55 de ani, și cosmonautul rus Oleg Platonov, 39 de ani.

Cei patru au ajuns împreună la ISS în urma unei lansări pe orbită din Florida ce a avut loc în august, și au plecat miercuri după-amiază într-un zbor de întoarcere de 10 ore și jumătate, punând capăt unei misiuni de 167 de zile.

Problemă medicală necunoscută a unuia dintre astronauții de la bordul ISS

Decizia de a-i aduce mai devreme acasă pe toți cei patru membri ai echipajului Crew-11 a fost anunțată pe 8 ianuarie, noul administrator al NASA Jared Isaacman declarând că unul dintre astronauți se confrunta cu o „afecțiune medicală gravă” care necesita îngrijiri medicale imediate la sol.

Oficialii NASA nu au precizat care dintre cei patru membri ai echipajului avea problema medicală și nici nu au descris natura acesteia, invocând motive de confidențialitate.

Cei 4 astronauți ai Crew-11, FOTO: NASA / AP / Profimedia

Fincke, un colonel al Forțelor Aeriene ale SUA retras din activitate, care era comandantul desemnat al stației, și Cardman, o astronaută debutantă și geobiolog, fuseseră programați să efectueze săptămâna trecută o ieșire în spațiu de peste șase ore pentru a instala echipamente în exteriorul stației.

Ieșirea în spațiu a fost anulată pe 7 ianuarie din cauza a ceea ce NASA a descris atunci drept o „îngrijorare medicală” legată de un astronaut.

James Polk, directorul medical-șef al NASA, a declarat ulterior că urgența medicală nu a implicat „o accidentare survenită în desfășurarea operațiunilor”.