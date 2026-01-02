Atac terorist de Revelion, dejucat de FBI. Unde urma să aibă loc / Tânărul care îl plănuia a vorbit cu doi agenți FBI care erau sub acoperire

Autoritățile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunțat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani, ar fi fost influențat de organizația teroristă Statul Islamic (SI), transmit AFP, EFE și dpa, citate de Agerpres.

Potrivit FBI, Christian Sturdivant a fost arestat pe 31 decembrie în orașul Mint Hill și este acuzat de tentativă de furnizare de sprijin material unei organizații teroriste străine, infracțiune pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare.

O judecătoare a decis menținerea sa în arest preventiv până la o nouă audiere programată pentru 7 ianuarie.

Suspectul pregătea atacul de aproape un an

Procurorul federal Russ Ferguson a declarat că suspectul pregătea atacul de aproape un an. El ar fi plănuit să atace în seara de Anul Nou, cu scopul de a ucide cât mai multe persoane, ținta fiind de cel puțin 20 de victime, într-un magazin alimentar și într-un restaurant de tip fast-food, folosind cuțite și ciocane.

Anchetatorii au stabilit că tânărul era în contact cu două persoane despre care credea că sunt membri ai grupării Stat Islamic, dar care erau, de fapt, agenți FBI sub acoperire. În discuțiile cu aceștia, suspectul și-ar fi exprimat loialitatea față de SI, afirmând că se pregătește pentru „jihad” și că este dispus să moară „ca martir” într-o confruntare cu poliția.

Planul atacului, descoperit acasă la cel care îl plănuia

Percheziția efectuată la domiciliul său pe 29 decembrie a dus la descoperirea unor manuscrise, mănuși, două ciocane și două cuțite, precum și a unor note intitulate „Operațiunea Martiriu”, care descriau planul atacului. Alte documente indicau că ar fi vizat în mod special evrei, creștini și membri ai comunității LGBTQ+.

Autoritățile au precizat că Christian Sturdivant era cunoscut FBI încă din 2022, când era minor, din cauza contactelor sale online cu persoane asociate Statului Islamic. La acel moment nu au fost formulate acuzații, iar tânărul a beneficiat de îngrijire psihologică.

În decembrie, FBI a reluat monitorizarea sa permanentă după noi alerte privind activitatea sa online, ceea ce a permis intervenția înainte ca populația să fie pusă în pericol.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce autoritățile americane au dejucat alte planuri de atacuri teroriste pregătite pentru Revelion în California. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că, la mijlocul lunii decembrie, au fost prevenite atacuri planificate în Los Angeles și comitatul Orange, unele fiind atribuite unor grupări extremiste cu motivații diferite.

