AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu

Partidul condus de George Simion o acuză pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, de „incompetență, incapacitate și indiferență” după criza apei din Prahova și vrea ca aceasta să fie demisă. Este a doua moțiune depusă împotriva Dianei Buzoianu, după cea din septembrie.

Parlamentarii AUR anunță că au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Moțiunea simplă este intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Prin ea este „denunțată situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură, ajungând să trăiască «ca în Evul Mediu»”, acuză AUR, într-un comunicat de presă.

„Moțiunea descrie catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi”, mai acuză partidul AUR.

AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu „de incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de «ignoranță cu iresponsabilitate criminală»față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România.

Totodată, moțiunea îl indică „drept principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă”.

„Prin această moțiune simplă se cere premierului Bolojan intervenția directă pentru identificarea urgentă a responsabililor și aplicarea imediată a măsurilor necesare pentru ca politicile publice ale țării «să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenților și a impostorilor»”, a mai transmis AUR.

Presiuni pe Diana Buzoianu în criza apei din Prahova

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mers marți la guvern pentru a-i cere premierului Bolojan să o demită pe ministra USR a Mediului, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Marți seară, la Antena3, Buzoianu a declarat că nu s-a gândit să își dea demisia şi nici premierul Ilie Bolojan nu i-a solicitat asta.

„Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, iar reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult în Parlament și nu voi ceda la presiune. Nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a declarat ministra Mediului.

Diana Buzoianu s-a mai confruntat cu o moțiune simplă, inițiată de AUR, care a fost însă respinsă pe 24 septembrie de Camera Deputaților.