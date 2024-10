AUR „a devenit un partid falit, cu zero lei în conturi”, acuză un fost membru al formațiunii

Deputatul Ringo Dămureanu, ales pe listele AUR şi care a plecat, între timp, din partid, a afirmat sâmbătă aceasta că formaţiunea condusă de George Simion are „conturile zero şi datorii de milioane”, deși a primit 14 milioane în ultimul an și jumătate peste 14 milioane de euro subvenţie. El a făcut public modul în care susține că s-au cheltuit banii într-un mesaj ce conține o „analiză” a perioadei de când Simion se află în fruntea Alianței pentru Unirea Românilor.

Într-un text cu titlul „FALIMENT: Cum a ajuns AUR în prag de alegeri cu conturile zero şi datorii de milioane. Şi de ce a ajuns să declanşeze scandalul «Bani contra candidaturi»”, deputatul Ringo Dămureanu face referre la situaţia financiară a AUR în prag de alegeri.

„Din ianuarie 2021, de când AUR a intrat în Parlament, şi până în – august 2024, partidul condus de George Simion a primit de la bugetul de stat, în condiţiile legii, o subvenţie de peste 14 milioane de euro, sumă cel puţin suficientă ca Partidul să-şi poată organiza activităţile interne şi campaniile electorale. În primii 2 ani din acest interval, adică până în ianuarie 2023, inclusiv, AUR nu a cheltuit niciun ban din aceste sume. Liderii Partidului puneau presiune pe organizaţiile locale şi pe parlamentarii aleşi în teritoriu să suporte toate cheltuielile şi se lăudau public cu faptul că nu cheltuie «banii poporului» primiţi drept subvenţie”, scrie parlamentarul pe reţele de socializare.

El susţine că toată subvenţia a fost cheltuită într-un an şi jumătate.

„Lucrurile s-au schimbat însă, nu după multă vreme de la Congresul în care Simion a devenit preşedinte plin, Lulea – prim-vicepreşedinte, iar «tovarăşul» lor, Păunescu Silviu-Titus – secretar general. Astfel, în următoarele 19 luni, februarie 2023 – august 2024, deşi organizaţiile locale, parlamentarii aleşi şi chiar simplii membri au continuat să suporte toate cheltuielile, ca şi până atunci, conducerea AUR a cheltuit integral subvenţia primită. S-au aruncat pe nimic sume colosale!”, acuză deputatul.

Ringo Dămureanu a indicat şi date despre modul concret în care banii susține că ar fi fost cheltuiţi banii de la stat.

„Pe cheltuieli pe presă şi propagandă plus spoturi publicitare, AUR a aruncat 4,2 milioane de euro, în medie peste 220.000 de euro lunar. Cu toate că mereu liderul George Simion spunea că presa îi este ostilă, niciodată nu a recunoscut că o plăteşte gras. Va fi interesant să aflaţi pe ce tipuri de contracte şi către s-au dus atâtea milioane de euro şi dacă nu cumva chiar George Simion cu Marius Lulea & co. sunt beneficiarii reali ai cheltuirii acestor sume.

Pe aşa-numite investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii de partid, plus cheltuieli pentru funcţionarea sediilor, chirii şi utilităţi, liderii AUR au aruncat alte 4,2 milioane euro, cu toate că nu cunoaştem niciun sediu în ţară cumpărat de AUR până în prezent.

Cel mult 5-6 sedii închiriate, la nivelul regiunilor, aşa că urmează să aflaţi în ce «găuri» nesătule se scurg atâţia bani, adică alţi peste 220.000 de euro, în medie, lunar. Sub titlul «organizarea de activităţii cu caracter politic», Simion, Lulea & co. au mai aruncat încă 3,6 milioane euro, adică încă aproximativ 190.000 euro în medie lunar. Veţi afla pe ce operaţii de tăiere de frunze la câini şi către ce «băieţi deştepţi» s-a dus atâta bănet, dar «tripleta de AUR» Simion – Lulea – Păunescu cu siguranţă ştie”, mai susţine parlamentarul.

Dămureanu mai susține că „pe cheltuieli de personal s-au mai dus alte 1,2 milioane euro, adică 63.000 euro în medie lunar. Este contravaloarea a 85 de angajări, dispuse în afara birourilor parlamentare. În medie, 2 angajaţi pe judeţ, de care ştie tot «tripleta» în cazul în care voi în teritoriu n-aţi văzut nicio angajare”.

Dărmureanu mai spune că pe sondaje, Lulea şi Simion „au mai aruncat alte 400.000 euro, cheltuite, atenţie!, doar în perioada octombrie – decembrie 2023, în care nu au avut loc niciun fel de alegeri”.

„Care să fi fost logica în care din 44 de luni faci sondaje doar în 3 luni succesive, în care nu erau şi nu se apropiau alegeri?”, a adăugat deputatul.

El mai scrie că la finele lunii august 2024, „din subvenţie nu doar că nu a mai rămas absolut niciun leu necheltuit, dar s-au plătit în avans încă vreo trei sferturi de milion de euro, bani pe care acum partidul îi aşteaptă de la buget în lunile care urmează”.

„Iar cum lunar vin cam 320.000 euro, este clar că aceşti bani care vor veni până la sfârşitul acestui an, abia vor reuşi să acopere cheltuiala făcută în avans. Aşa se face că, în pragul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, AUR a devenit un Partid falit, cu ZERO lei în conturi.

În plus, Partidul condus de Simion şi Lulea a pierdut şi suma de 11 milioane de lei pentru campania de la europarlamentare, pe care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis să nu i-o mai ramburseze, din cauza cheltuielilor nelegale, plus alţi 11 milioane de lei confiscaţi de la AUR de aceeaşi AEP, în urma neregulilor descoperite.

În conferinţa de presă ţinută marţi la Bucureşti, în faţa sediului central de campanie, liderul George Simion a fost nevoit să se recunoască învins şi să confirme că tuturor candidaţilor la alegerile parlamentare le-a cerut să contribuie la bugetul de campanie, să asigure din banii lor precampania şi campania electorală, pentru că «aşa este conceput sistemul electoral din România, candidaţii suportă aceste cheltuieli»”, a mai scris Dămureanu.

Înainte de a-și anunța demisia din partid, săptămâna trecută, Ringo Dămureanu, a acuzat conducerea partidului că a condiționat participarea pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din noiembrie de plata unor sume: 100.000 de lei donație pentru precampanie și până la 190.000 de lei ca împrumut pentru partid.

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a declarat pentru Hotnews.ro că toți candidații au primit acest mesaj, dar nu reprezintă o condiție pentru a putea candida.

Ringo Dămureanu a declarat săptămâna aceasta și în plenul Camerei Deputaţilor, că s-au cerut 60.000 de euro pentru candidatură, pentru locuri eligibile şi a cerut demisia din funcţia de preşedinte al AUR a lui George Simion, pe care l-a numit „impostor politic”.

El susţine că, imediat după declanşarea scandalului „Bani contra candidaturi”, contabilul şef al AUR, Timotei Onoriu, a renunţat să mai asigure servicii de contabilitate partidului.