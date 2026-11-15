AUR și-a ales noile conduceri de la filialele din București. Simion îl critică pe Ciucu, după protestul pro-Georgescu: „Mincinos!”

Eurodeputatul Gheorghe Piperea a fost ales la conducerea organizației municipale AUR București, anunță partidul duminică într-un comunicat de presă.

La organizațiile de sector ale AUR au fost aleși următorii președinți: Mihail Dojana – Sectorul 1, Andrei Ohaci – Sectorul 2, Alexandru Marco Niță – Sectorul 3, Adrian Chiotan – Sectorul 4, Lucian Mușat – Sectorul 5 și Paul Gheorghe – Sectorul 6.

George Simion l-a criticat pe Ciprian Ciucu la eveniment

Liderul AUR a susținut, în deschiderea evenimentului la care au fost aleși noii președinți de filiale, că în București este necesară o schimbare și că bucureștenii „sunt încă prizonieri ai zvonisticii și ai grupurilor de interese care răspândesc ceea ce au răspândit televiziunile la mitingul de ieri”.

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă în fața Parlamentului la o manifestație de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale, care se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Ulterior, cele câteva mii de protestatari s-au mutat la Arestul Central.

„Este timpul pentru o schimbare în București. Domnul Ciucu, cel care nu voia să autorizeze mitingul nostru, tocmai pentru ca acesta să nu aibă amploare, zice că este un primar liberal. Este el un primar liberal? Nu! Este el un primar democrat? Nu! Ce este domnul Ciucu? Mincinos!”, a declarat duminică George Simion, citat de Agerpres.

Primăria Capitalei a câștigat în primă instanță procesul privind refuzul de avizare a manifestației de sâmbătă, 14 noiembrie, din Parcul Izvor.

Vineri, primarul general al Capitalei declarase că au fost depuse trei cereri de autorizare a protestului și că toate au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul meciului de fotbal dintre România și Polonia.

Ce a spus noul președinte al AUR București

Gheorghe Piperea a vorbit despre necesitatea înnoirii clasei politice și a spus că liderii trebuie promovați pe baza meritului și a valorilor pe care le reprezintă, adăugând că, „într-o democrație reprezentativă, așa cum ar trebui să fie România, elitele conducătoare sunt alese de popor, din popor, pentru popor”.

„Dacă ascensorul social funcționează, elitele pot fi primenite. Iar noile elite, aduse la conducerea societății din rândurile maselor populare, pot menține în viață un set de idei, valori și principii care să o facă funcțională și viabilă. Dar când ascensorul social e blocat, nu mai este posibilă primenirea”, a mai declarat el.