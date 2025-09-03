Austeritatea nu a ajuns și la sediile partidelor. Cu alte șase asumări de răspundere pe masă, Guvernul Bolojan nu s-a atins încă de banii din subvenții pentru politicieni, iar milioanele de euro curg

Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în fața Parlamentului pentru cinci pachete de măsuri fiscale care au drept scop reducerea deficitului bugetar. Un alt pachet, cel privind administrația locală, a rămas în suspans și provoacă o criză în coaliție. Un prim pachet a fost deja aprobat în luna iulie. În toate cele șapte angajări ale răspunderii, Coaliția de guvernare nu reduce deloc subvenția pentru partidele politice în 2025.

În fiecare lună din 2025, de la bugetul de stat au plecat cel puțin 19 milioane de lei către opt partide. PSD, partidul cu cele mai bune rezultate electorale în 2024, încasează cea mai mare sumă, urmat fiind de AUR, PNL și USR.

Pe listă regăsim și SOS, POT, dar și partide neparlamentare, precum Forța Dreptei și PMP, care au dreptul la subvenție datorită scorului de la locale sau europarlamentare.

Suma totală încasată până în prezent de partide este de peste 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro). Până la finalul anului, dacă nimic nu se schimbă, partidele vor încasa 284 de milioane de lei (56.8 milioane de euro).

În intervalul ianuarie – august 2025, partidele au încasat subvenție în valoare de:

PSD: 51.4 milioane de lei (10.2 milioane de euro)

AUR: 30.4 milioane de lei (6 milioane de euro)

PNL: 28 milioane de lei (5.6 milioane de euro)

USR: 19.8 milioane de lei (3.9 milioane de euro)

SOS: 13.2 milioane de lei (2.64 milioane de euro)

POT: 10.6 milioane de lei (2.1 milioane de euro)

PMP a încasat cu puțin peste 700.000 de lei pentru primele opt luni din 2025, iar Forța Dreptei aproape 650.000 de lei.

Urmează alte milioane de lei

Următoarea subvenție va fi încasată de partide zilele următoare, aferentă lunii septembrie.



Guvernul Bolojan nu a operat vreo rectificare bugetară în luna august, astfel că subvenția pentru luna septembrie rămâne la valoarea integrală pentru fiecare partid. Dacă sumele rămân egale cu cele din luna august, fiecare partid va primi de la buget:

PSD: 6.3 milioane de lei

AUR: 3.7 milioane de lei

PNL: 3.4 milioane de lei

USR: 2.4 milioane de lei

SOS: 1.6 milioane de lei

POT: 1.3 milioane de lei

PMP: 89 mii de lei

Forța Dreptei: 84 mii de lei

Premierul Ilie Bolojan a promis în luna iulie că subvenția pentru partide va fi redusă la rectificarea bugetară. Până acum nu a fost operată vreo rectificare, estimarea fiind că va avea loc la jumătatea lunii septembrie, dacă nu cumva Guvernul cade.



HotNews a întrebat pe 21 august liderii PSD, PNL și USR, dar și pe ministrul de Finanțe, cu cât se va reduce subvenția pentru partide după rectificarea bugetară. Niciunul nu a răspuns solicitării HotNews până la publicarea materialului.

Banii merg în secret către presă și propagandă

Datele consultate de HotNews arată că partidele au direcționat în continuare cele mai mari sume către presă și propagandă. PSD și PNL refuză de ani de zile să răspundă întrebărilor legate de destinația finală a banilor, cu ce site-uri sau televiziuni au colaborat pentru publicitatea politică, deși utilizează bani publici în activitatea lor.

Situația sumelor cheltuite din subvenție pentru presă și propagandă în intervalul ianuarie – iulie 2025 arată următoarele date, conform datelor consultate de HotNews pe baza raportărilor făcute de partide la AEP:

PSD: 60.1 milioane de lei

AUR: 16 milioane de lei

PNL: 8 milioane de lei

USR: 4.7 milioane de lei

POT: 38.500 de lei

SOS: 12.500 de lei

Situația pentru PSD arată că plățile pentru presă și propagandă au depășit subvenția încasată. Datele arată două mari plăți în lunile ianuarie și februarie 2025.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a refuzat să precizeze dacă sumele reprezintă restanțe din campaniile electorale din 2024. Sorin Grindeanu nu a dorit să dea vreo informație despre banii cheltuiți înainte ca el să devină președinte PSD.

Din cele 60 de milioane cheltuite în 2025, PSD a plătit 34.6 milioane de lei în ianuarie și 5.4 milioane de lei în luna februarie. Social-democrații nu au răspuns solicitării pentru a explica spre ce entități a direcționat banii. Potrivit site-ului de investigații Snoop.ro, PSD achită lunar o rată de 1.5 milioane de lei către AMMA Print ca urmare a contractelor încheiate pentru materialele de propagandă furnizate în 2024.

O cheltuială majoră efectuată de PNL din banii încasați o reprezintă rata către RAAPPS pentru cumpărarea sediilor. Aproape 1.3 milioane de lei pleacă lunar către RAAPPS din banii primiți de la bugetul de stat sub formă de subvenție. Site-ul de investigații Snoop.ro a scris că datoriile partidului către un singur furnizor, AMMA Print, sunt de peste 25 de milioane de euro.

Partidele din Coaliția de guvernare au decis în luna iulie să reducă în 2026 subvenția pentru partide cu 40%, dar comparativ cu 2024. Astfel, ea ar putea ajunge la 230 de milioane de lei. Valoare este comparabilă cu anul 2023, înaintea anului electoral, când a fost de 227 milioane de lei.

În 2016, primul an când s-a aplicat noua lege privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale, partidele au încasat din partea statului, ca subvenție, 14.5 milioane de lei.