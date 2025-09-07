Avarii la cabluri submarine din Marea Roșie au provocat întreruperi de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Experții nu exclud atacuri deliberate

Navă în largul coastelor Yemenului, după ce a fost lovită de o rachetă revendicată de rebelii houthi sprijiniți de Iran. Foto: AFP / Profimedia

Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu, au anunţat experţi duminică, fără ca sursa exactă a incidentului să fie deocamdată clară, relatează CNBC, conform News.ro.

Situaţia reaprinde îngrijorările privind posibile atacuri asupra infrastructurii de comunicaţii, în contextul campaniei de presiune a rebelilor Houthi din Yemen asupra Israelului, ca urmare a războiului din Gaza. Rebelii au negat însă în trecut că ar fi vizat aceste linii.

Microsoft a avertizat că utilizatorii din Orientul Mijlociu pot experimenta „latenţă crescută” din cauza avariilor la cablurile de fibră optică din Marea Roşie, dar a precizat că traficul de internet care nu trece prin regiune nu este afectat.

NetBlocks, organizaţie care monitorizează conectivitatea globală, a confirmat „o serie de întreruperi” care au afectat inclusiv India şi Pakistan, atribuindu-le defecţiunilor de pe sistemele SMW4 şi IMEWE, în apropiere de Jeddah, Arabia Saudită.

În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii reţelelor Du şi Etisalat s-au plâns de viteze reduse la internet, în timp ce autorităţile saudite şi emirateze nu au comentat incidentul.

Experţii spun că avariile pot fi cauzate accidental de ancorele navelor, dar nu exclud nici atacuri deliberate. Reparaţiile pot dura săptămâni, fiind necesară localizarea exactă a cablurilor afectate şi trimiterea echipamentelor specializate.

Incidentul survine pe fondul intensificării tensiunilor în regiune. Rebelii Houthi, sprijiniţi de Iran, au atacat peste 100 de nave comerciale din noiembrie 2023 până la sfârşitul lui 2024, iar războiul dintre Israel şi Hamas continuă, cu posibile negocieri de încetare a focului aflate încă în suspans.

Autoritatea Aeroporturilor din Israel a declarat duminică că o dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului Ramon, situat lângă orașul Eilat, de la Marea Roșie.