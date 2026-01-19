Avertizare meteo pentru București. Val de coduri în Capitală. Atenție la orele următoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis trei coduri galbene pentru următoarele trei zile.

În intervalul 19 ianuarie ora 10 – 19 ianuarie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

Potrivit informării, în intervalul 19.01.2026, ora 10:00 – 20.01.2026 Ora 10:00, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi noros ziua și trecător în primele ore va ninge slab, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -5…-3 grade, iar cea minimă va fi de -13…-10 grade.

În această seară (re)începe gerul

De luni seara, de la ora 20.00, se instalează gerul, iar Capitala intră sub un alt cod: în intervalul 19 ianuarie ora 20 – 20 ianuarie ora 10 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben, ce vizează vremea geroasă.

Începând de marți, de la ora 10:00 și până miercuri, la ora 10.00, vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaura maximă, va fi de 0…2 grade, iar cea minimă va fi de -11…-8 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Similar zilei precedente, de marți seara, de la ora 20.00 și până miercuri, ora 10.00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează vreme geroasă.

Vremea în București, se încălzește ușor

Începând de miecuri, ora 10.00, valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente, însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3…4 grade, iar cea minimă de -3…0 grade.

Ger și în restul țării

Meteorologii anunţă că valul de frig va persista, până joi dimineaţă, în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime între -20 şi -6 grade. Luni, în cea mai mare parte a Moldovei şi Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul şi estul Munteniei, precum şi în sudul Olteniei este Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu aproape 10 grade mai mici decât cele specifice perioadei. În următoarele două nopţi, toată ţara se va afla sub atenţionări Cod galben de ger, cu temperaturi minime între -20 şi -8 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va menţine deosebit de rece, scrie News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de luni, de la ora 10.00, până joi, la aceeaşi oră. În acest interval, valul de frig va persista în cea mai mare parte a ţării. Va fi ger în timpul nopţilor şi dimineţilor în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -6 grade, iar în nordul şi nord-estul Moldovei şi pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista şi ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi, va mai fi ger în nordul şi centrul ţării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 şi -9 grade, iar în regiunile sudice şi sud-estice, local vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului şi pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzaţia de frig.

Totodată, ANM a emis o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de scăzute şi ger valabilă luni, între orele 10.00 şi 20.00. Astfel, în cea mai mare parte a Moldovei şi Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul şi estul Munteniei, precum şi în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 şi -4 grade. În nordul Moldovei, precum şi în depresiunile şi văile din Transilvania, gerul va persista şi vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

O altă atenţionare Cod galben, tot privind temperaturi deosebit de scăzute şi ger, va fi în vigoare de luni, de la ora 20.00, până marţi, la ora 10.00. Temperaturile se vor menţine deosebit de scăzute şi va fi ger în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 şi -8 grade.

Marţi, între orele 10.00 şi 20.00, va fi în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger. În judeţele Botoşani, Iaşi, Harghita, Mureş, Cluj, Alba şi Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 şi -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi şi în depresiuni, unde gerul va persista.

Meteorologii au emis o altă atenţionare Cod galben valabilă de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 10.00, aceasta vizând tot temperaturi deosebit de scăzute şi ger.

”Temperaturile se vor menţine deosebit de scăzute şi va fi ger în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 şi -8 grade”, a arătat ANM.

În zona municipiului Bucureşti, de luni de la ora 10.00 până marţi dimineaţă, vremea se va menţine deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi noros ziua şi trecător în primele ore va ninge slab, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -5…-3 grade, iar cea minimă va fi de -13…-10 grade.

De marţi, de la ora 10.00, până miercuri dimineaţă, vremea va fi în continuare geroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, va fi de 0…2 grade, iar cea minimă va fi de -11…-8 grade. Spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţă.

De miercuri, de la ora 10.00, până joi, la aceeaşi oră, valorile termice vor fi mai ridicate faţă de zilele precedente, însă dimineaţa va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitaţii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3…4 grade, iar cea minimă de -3…0 grade.

Până joi dimineaţă, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa informării privind vreme deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa, precipitaţii mixte şi polei, a Codului galben privind temperaturi deosebit de scăzute şi a două atenţionări Cod galben de ger.