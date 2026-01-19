„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua

Până joi, 22 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, chiar geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților, în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei publicată luni de ANM.

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger, având în vedere regimul de temperaturi la nivelul maximelor”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu, la Digi 24.

Aceasta a precizat că cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în „zonele nordice și depresiunile din estul Transilvaniei”. De asemenea, a precizat că până joi este valabilă o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.

Cât mai durează valul de ger

Valul de frig va persista în majoritatea zonelor din România, potrivit informării meteorologice. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

Serie de coduri galbene

Luni, până la ora 20, va fi valabil un cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei. Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale pentru această dată), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade. Avertizarea vizează municipiul București și 24 de județe, potrivit hărții ANM.

Încpând de luni seară până marți dimineața, la ora 10, va intra în vigoare un cod galben de ger care va viza întreg teritoriul, confom ANM.



Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute iar minimele se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

Pe parcursul zilei de marți, valul de frig va persista în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara. Aici, este valabil un cod galben de ger, și vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale acestei perioade, cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista, potrivit ANM.

În noaptea de marți spre miercuri (20/21 ianuarie), toată țara va fi din nou vizată de un cod galben de ger.



Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger, minimele se vor încadra în general între -20 și -8 grade, au anunțat meteorologii.