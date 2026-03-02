VIDEO „Avioane de luptă americane s-au prăbușit” în Kuweit, anunță autoritățile. Un F-15E Strike Eagle, filmat când pică lângă o bază SUA

Locuitorii statelor din Golf s-au trezit luni dimineață cu sunetele unor noi explozii, după o noapte de atacuri în întreaga regiune, în care Israelul a vizat și grupul Hezbollah, susținut de Iran, semn că se extinde conflictul din Orientul Mijlociu.

Jurnaliștii CNN din marile orașe din Golf, Dubai, Abu Dhabi și Doha, au auzit explozii luni dimineață.Un avion F-15E Strike Eagle s-a prăbușit în apropiere de Al Jahra, în Kuweit, potrivit CNN.

Avionul de vânătoare s-a prăbușit în apropierea unei baze aeriene americane, potrivit unui videoclip online geolocalizat de televiziunea americană.

Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu nu a comentat momentan informațiile.

Imaginile geolocalizate de CNN în apropierea orașului Al Jahra arată ceea ce pare a fi un pilot care se parașutează la sol.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Un alt videoclip geolocalizat de CNN arată avionul de vânătoare care s-a prăbușit în apropierea unei baze americane din zonă.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

În videoclip se vede un avion în flăcări, care cade în picaj spre sol.

Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că „mai multe avioane militare americane” s-au prăbușit luni și că „toate echipajele au supraviețuit”, relatează CNN și Al Jazeera.

Explozii puternice s-au auzit luni dimineață, în timp ce apărarea aeriană a interceptat „drone ostile” care se apropiau de țară pe „rutele maritime”, a relatat presa de stat din Kuweit.

O rafinărie importantă de petrol a fost lovită de șrapnel, potrivit agenției de știri de stat din Kuweit. Un martor citat de Reuters a declarat că s-a văzut fum ridicându-se din vecinătatea ambasadei SUA în Kuweit.