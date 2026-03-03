Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată UE din cauza ultimei decizii privind activele rusești înghețate

Banca centrală a Rusiei a anunțat marți că a depus o plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg, contestând o decizie adoptată în decembrie 2025 de a-i îngheța pe termen nelimitat activele din Europa, transmite Reuters.

Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost înghețate de țările occidentale. Majoritatea acestor active sunt blocate în Europa și sunt deținute la depozitarul belgian Euroclear.

În decembrie anul trecut, Banca Centrală a deschis un proces la Moscova, solicitând despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, ca reacție la înghețarea pe termen nelimitat și la propunerile de confiscare a activelor pentru finanțarea Ucrainei, propuneri care nu s-au materializat.

Banca Centrală a Rusiei susține într-un comunicat publicat marți că măsura de înghețare a activelor sale pe termen nelimitat a fost introdusă cu „încălcări procedurale grave”, deoarece a fost adoptată prin vot majoritar, și nu în unanimitate, așa cum prevede legislația Uniunii Europene.

O sursă apropiată băncii centrale a declarat că acesta reprezintă principalul obiect al plângerii.

Însă documentul Uniunii Europene privind înghețarea activelor, publicat la 12 decembrie, exclude orice posibilitate ca Rusia să inițieze acțiuni în justiție în instanțele UE în legătură cu această decizie.

„Regulamentul UE încalcă drepturile fundamentale și inalienabile de acces la justiție și inviolabilitatea proprietății, precum și principiul imunității suverane a statelor și a băncilor lor centrale, garantate prin tratatele internaționale și prin legislația UE”, a acuzat Banca Centrală a Rusiei.