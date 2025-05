Banca Națională a Moldovei tatonează terenul la Bruxelles înainte de începerea negocierilor de aderare la UE. „Suntem o entitate activă în procesul de negociere”, spune guvernatorul BNM

„Chiar în aceste zile colegi de la Banca Națională a Moldovei se află la Bruxelles și suntem în această parte de screening bilateral, înainte de începerea discuțiilor concrete de negociere, pe fiecare capitol. Sunt 33 de capitole de negociere. Banca Națională este instituție lider în trei dintre acestea și participă în mai mult de 10 capitole de negociere”, a explicat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, prezentă la București.

Ea a explicat că instituția pe care o conduce deține leadershipul pe domenii importante, cum este liberalizarea contului de capital, servicii financiare, politică economică și politică fiscală și monetară. „Suntem o entitate activă în procesul de negociere”, a spus ea, la conferința „Piața financiar-bancară” organizată de publicația Bursa.

„Probabil că vom aplica criteriile și regulile din Uniunea Europeană și sper ca până la începutul anului viitor să avem această taxonomie finalizată. Așa cum în țările din Uniunea Europeană există acest mecanism de redresare și reziliență, pentru țările aflate în procesul de aderare este un mecanism numit planul de creștere pentru Republica Moldova. A fost aprobat recent, în martie, la nivelul Parlamentului european, el întinzându-se pe o perioadă de 3 ani și fiind în valoare de 1,9 miliarde de euro. Asta înseamnă peste 10% din PIB-ul Moldovei pe anul curent”, a mai spus Anca Dragu.

Banii urmează să fie folosiți pentru o combinație de reforme și investiții, la fel cum e gândit și PNRR-ul.

„Avem o mulțime de acțiuni prin care să devenim mai cunoscuți, mai prezenți în formatele europene. Și aici aș spune cu mândrie că de curând am fost acceptați în SEPA. Pentru cei care își amintesc viața de dinainte de SEPA în România, cred că înțelegeți ce pas uriaș am făcut. Comisioanele pentru plățile către Uniunea Europeană în euro scad de la 30-50 euro la chiar sub un euro sau la 1-2 euro. Pentru asta a trebuit să demonstrăm că, cel puțin pe două domenii semnificative, prevenirea și combaterea spălării banilor și sisteme de plăți, Republica Moldova este aliniată la practicile europene”, a mai arătat Dragu.