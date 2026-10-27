Baroul Iași, după ce Universitatea „Cuza” a decis ca Tudorel Toader și un lector alături de care îl apără pe fiul său să nu mai predea studenților: „Avocatul nu se identifică cu persoana pe care o reprezintă”

Măsurile anunțate luni de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după arestarea lectorului Alexandru Toader, sunt criticate de Baroul Iași: „Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situație de incompatibilitate”.

Baroul Iași a reacționat, marți seara, printr-un comunicat de presă prin care critică deciziile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind limitarea activității de predare în cazul profesorului universitar Tudorel Toader și a lectorului universitar Andreea Olga Urda. Baroul nu le menționează însă numele.

Conducerea Universității a decis luni ca cei doi să nu mai predea studenților de la Facultatea de Drept, ci doar la extensiile pe care universitatea la are la Bălți, în Republica Moldova, și la Focșani.

„Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluareani”, a afirmat, luni, rectorul Universităţii din Iaşi, Liviu George Maha.

„Între avocat și clientul său nu se poate pune semnul egalității”

„În contextul declarațiilor publice privind măsurile referitoare la activitatea didactică a unor cadre universitare care exercită și profesia de avocat, Baroul Iași consideră necesară reafirmarea unor principii fundamentale ale profesiei și ale statului de drept.

Facultățile de drept au vocația de a forma viitorii profesioniști ai dreptului, de a le transmite respectul pentru demnitatea umană, pentru drepturile și libertățile fiecărei persoane și pentru valorile justiției”, spune Baroul din Iași, subliniind că „în sălile de curs învățăm că dreptul la apărare aparține tuturor și că respectarea lui este o condiție a unui proces echitabil”.

Conducerea Baroului Iași amintește că un avocat poate asista atât o persoană vătămată, cât și una suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni:

„În fiecare dintre aceste situații, avocatul își îndeplinește misiunea de a proteja drepturile clientului său, în limitele legii și ale regulilor profesiei.

Între avocat și clientul său nu se poate pune semnul egalității. Avocatul nu se identifică nici cu persoana pe care o reprezintă, nici cu faptele de care aceasta este acuzată”

Oficialii baroului ieșean admit că este firesc ca o instituție de învățământ să urmărească asigurarea unui mediu sigur și a unei evaluări echitabile pentru studenți, însă rețin o nuanță:

„Eventualele măsuri trebuie analizate și motivate în raport cu situații concrete, astfel încât exercitarea dreptului la apărare să nu fie prezentată, prin ea însăși, ca o incompatibilitate sau ca o abatere de la conduita profesională. Dezaprobăm mesajul pe care l-ar putea transmite asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situație de incompatibilitate. O asemenea formulare riscă să descurajeze avocații să preia cauze dificile și să afecteze încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare.

Un stat de drept presupune ca principiile justiției trebuie respectate întotdeauna, inclusiv în cauzele care trezesc emoție și dezaprobare publică”.

Baroul Iași nu a avut nicio reacție după postările fostului ministru al Justiției Tudorel Toader în care o ataca pe avocata victimelor din dosarul în care fiul său este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Avocata lui Toader, în conducerea Baroului

Avocata căreia Universitatea din Iași nu îi mai permite să prea studenților de la Facultatea de Drept, pentru că în apără pe Alexandru Toader, Andreea Olga Urda face parte și din consiliul de conducere al Baroului Iași, potrivit datelor de pe site-ul organizației.

Avocata Urda l-a apărat pe Alexandru Toader și în fața Comisiei de Etică. HotNews a contactat-o pentru un punct de vedere, însă aceasta a refuzat să comenteze.

Alexandru Toader, arestat pentru viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi şi a fost contestată de Alexandru Toader.

Ancheta a pornit toamna trecută, în urma unei investigații a jurnaliștilor de la publicat Reporter de Iaşi. Două studente au reclamat au acuzat atunci că Alexandru Toader le-ar fi condiționat promovarea examenelor cu servicii sexuale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași s-au autosesizat în urma articolului din presă și au declanșat o anchetă. Peste 50 de studenți au fost audiați pe parcursul celor 11 luni, iar până în prezent șapte dintre studente au calitate de persoană vătămată.

Procurorii susțin că numărul studentelor pe care lectorul Toader le-a abordat într-un mod neprofesional pe rețelele sociale este mult mai mare.

„La dosar există numeroase mărturii ale altor studente care au fost contactate într-o manieră asemănătoare, prin mesaje aparent întâmplătoare, invocarea unor motive academice, mutarea comunicării în spațiul privat și invitații la întâlniri în afara cadrului universitar”, au scris procurorii în referat.

După reținerea fiului, fostul ministru a reacționat într-o postare pe Facebook, afirmând că „este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”. A acuzat că „o avocată cu dosare penale” a motivat două studente să dea declarații împotriva fiului său pentru a-și ușura situația juridică.