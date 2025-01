Ben Stiller a povestit de ce el și soția sa s-au despărțit timp de 4 ani și cum au reușit să se împace

Actorul Ben Stiller a dezvăluit motivul pentru care el și soția sa, actrița Christine Taylor, s-au separat timp de patru ani și cum au reușit să își repare relația după o despărțire atât de lungă, relatează The Daily Beast.

„Au fost trei sau patru ani în care nu am fost împreună, dar am rămas mereu în legătură”, a spus el într-un interviu pentru The New York Times. „În mintea mea, nu mi-am dorit niciodată să nu fim împreună”, a subliniat actorul acum în vârstă de 59 de ani.

Stiller, care a declarat recent că una dintre cele mai apreciate comedii ale sale nu ar mai putea fi produsă în ziua de azi din cauza schimbării mentalităților de la Hollywood, a explicat că mariajul său cu Taylor „nu era într-un punct prea bun” după lansarea lungmetrajului Zoolander 2 din 2016. „Se întâmplau multe lucruri,” a spus el.

„Când ne-am separat, a fost mai mult pentru a avea spațiu să vedem ce înseamnă relația noastră, cum se simte viața mea fără această relație și cât de mult iubesc cum funcționează familia noastră”, a continuat el.

Stiller a mărturisit că el și Taylor au început să locuiască împreună din nou în 2020, din cauza pandemiei, dar erau încă separați.

Stiller și Taylor au împreună doi copii majori

„Am locuit aproape un an în aceeași casă înainte de a fi cu adevărat împreună din nou”, a spus el. „Dar sunt atât de recunoscător pentru asta și cred că nu multe cupluri reușesc să se împace după o separare”, a mai declarat Ben Stiller pentru NYT.

Stiller s-a căsătorit cu colega sa de platou din primul film Zoolander în anul 2000. Cei doi au împreună o fiică, Ella, de 22 de ani, și un fiu, Quinlin, în vârstă de 19 ani.

Christine Taylor a vorbit la rândul ei despre separarea și împăcarea lor, în cadrul unui episod din 2023 al emisiunii The Drew Barrymore Show.

„Cred că atât eu, cât și Ben, am început să evoluăm în direcții diferite”, a spus ea. „Iar atunci când am luat decizia să ne separăm, nu a fost ceva despre care am vrut să vorbim public sau un lucru pe care l-am tratat cu ușurință”.

Taylor a adăugat că, odată cu începerea pandemiei, ea și Stiller au avut „atât de mult timp să discutăm” fără „alte distrageri”, ceea ce le-a permis să-și repare relația.