Ben Stiller afirmă că unul dintre cele mai bune filme ale sale ar fi prea controversat pentru a fi făcut în ziua de azi

Ben Stiller afirmă că e îndoielnic că un film al său din 2008, apreciata satiră „Tropic Thunder” în care a jucat alături de Robert Downey Jr. și Jack Black, ar mai putea fi făcut în zilele noastre din cauza sensibilităților culturale tot mai accentuate, relatează revista Variety.

Lungmetrajul care urmărește un grup de actori egocentrici ce încearcă să facă un film despre Războiul din Vietnam a fost pe larg apreciat la vremea sa, având până în prezent o rată a aprobării de 82% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Pentru un film de comedie cu Ben Stiller, care a și regizat Thropic Thunder, recenziile sunt impresionant de pozitive. Filmul a fost de asemenea un succes comercial moderat, cu încasări de aproape 200 de milioane de dolari versus un buget de producție de 92 de milioane.

Filmul a obținut de asemenea o nominalizare la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, grație interpretării lui Robert Downey Jr. Totuși, personajul lui Downey ar fi probabil motivul pentru care Tropic Thunder nu ar mai putea fi produs de Hollywood în 2024.

Downey a interpretat în film rolul lui Kirk Lazarus, un actor australian care duce interpretarea metodică la un extremism lipsit de etică, purtând machiaj de tip „Blackface” (sau, cum spunea personajul său, apelând la o „operație de alterare a pigmentului”) pentru a juca un soldat de culoare în filmul despre Vietnam.

Stiller satiriza obsesia absurdă a actorilor de a face orice pentru a câștiga premii, dar acesta afirmă că în ziua de azi o astfel de abordare este considerată acum mult prea „riscantă” pentru a fi repetată.

Ben Stiller afirmă că în SUA nu mai e „mediul” potrivit pentru un astfel de film

„Evident, în acest mediu, comedia mai provocatoare este pur și simplu mai greu de făcut,” a declarat Stiller într-un interviu acordat site-ului specializat pe cinema Collider. „Cu siguranță, nu la scara la care am făcut-o noi atunci, nici măcar în termeni de buget. Cred că și la vremea respectivă am fost norocoși că am reușit să o facem, iar meritul pentru asta îi revine, de fapt, lui Steven Spielberg și DreamWorks. A citit scenariul și a spus: ‘Bine, hai să facem asta’. Este un film foarte de nișă, dacă stai să te gândești”, a povestit actorul acum în vârstă de 58 de ani.

El se referă la faptul că Tropic Thunder a fost produs de DreamWorks, studioul de film înființat de Spielberg, chiar dacă legendarul regizor nu a fost implicat personal în realizarea propriu-zisă a lungmetrajului de comedie.

„Ideea ca Robert să joace acel personaj care interpretează un personaj afro-american era adică incredibil de riscantă. Chiar și atunci, evident, era riscantă. Singurul motiv pentru care am încercat a fost faptul că simțeam că gluma este foarte clară în privința cui îi este adresată – actorilor care sunt dispuși să facă orice pentru premii”, a explicat Ben Stiller.

„Dar acum, în acest mediu, nici măcar nu știu dacă m-aș fi aventurat să încerc, să fiu sincer. Vorbesc serios”, a subliniat el.

Robert Downey Jr. a respins criticile la adresa interpretării sale din „Tropic Thunder”

Deși unii l-au criticat pe Downey Jr. în ultimii ani, în special după ce mișcarea Black Lives Matter a câștigat popularitate în Statele Unite, pentru utilizarea machiajului „Blackface” în film, el a respins mereu aceste reacții negative.

Într-un interviu acordat la începutul acestu an podcastului Literally! găzduit de actorul Rob Lowe, Downey Jr. a făcut o paralelă între Tropic Thunder și All in the Family, unul dintre cele mai populare sitcomuri din istoria televiziunii americane. În condițiile în care și serialul care a fost difuzat de CBS între 1971 și 1979 a fost tot mai criticat în ultima perioadă, Downey Jr. a admis că ambele producții pun în lumină „stereotipuri greșite care au fost perpetuate prea mult timp”. El a afirmat însă de asemenea că atât serialul lui Norman Lear, cât și filmul Tropic Thunder, au fost criticate de persoane care nu înțeleg perspectiva de ansamblu.

„Publicul obișnuia să aibă o înțelegere de simț comun, și nu spun că acum publicul nu mai înțelege, spun doar că lucrurile au devenit foarte confuze. Spiritul în care Ben Stiller a regizat, a ales actorii și a filmat Tropic Thunder a fost, în esență, o critică împotriva acestor stereotipuri greșite care au fost perpetuate prea mult timp”, a subliniat Robert Downey Jr.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar a fost decernat în cele din urmă lui Heath Ledger, premiat postum în 2009 pentru interpretarea emblematică pe care a dat-o personajului Joker în filmul The Dark Knight. Ledger murise cu 6 luni înainte de premiera filmului în cinematografe din cauza unei supradoze cu o combinație de medicamente puternice.

Sean Penn a afirmat recent că nu ar mai putea juca azi în lungmetrajul care i-a adus al doilea Oscar

Downey Jr. a câștigat primul său Oscar din carieră chiar anul acesta, când a fost premiat pentru rolul secundar pe care l-a jucat în filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan.

El nu e primul actor celebru de la Hollywood care și-a exprimat în ultimii ani părerea că filme cunoscute publicului larg sau foarte apreciate de critici nu ar mai putea fi produse în ziua de azi.

De exemplu, Sean Penn afirma recent acest lucru despre Milk, un film biografic în care l-a jucat activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

Într-un interviu acordat în luna iunie el a afirmat că nu ar mai putea juca rolul respectiv deoarece tema interpretării unor personaje LGBT de către actori heterosexuali a devenit o polemică dezbătută prea aprins la Hollywood în momentul de față.

„Este o perioadă de exagerări enorme”, a subliniat el, acuzând că Hollywood a adoptat o politică „timidă și lipsită de artă față de imaginația umană”.

Ca o coincidență, filmul Milk a apărut tot în 2008, ca Tropic Thunder, iar la Gala Premiilor Oscar la care Ledger și Downey Jr. au fost nominalizați pentru Oscarul acordat rolului secundar, Penn a câștigat Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Pentru Sean Penn a fost al doilea Oscar din carieră, după cel primit în 2004 mulțumită interpretării din filmul de dramă Mystic River („Misterele fluviului”) regizat de Clint Eastwood.