Benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal” până în aprilie 2026. Șefa MAE explică implicațiile deciziei luate joi de SUA

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că una dintre „consecințele principale” ale deciziei luate joi de guvernul american este că benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026”.

Șefa diplomației române a explicat, joi seară, într-o postare pe platforma X, că decizia SUA „asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia”.

„În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare și are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei”, a adăugat Oana Țoiu.

Ea a spus că știe că „sunt mulți angajați şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”.

Potrivit ministrului, „consecințele principale ale deciziei SUA” de joi sunt următoarele:

Benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026;

Se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori;

Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct.

Washingtonul a ridicat parțial sancțiunile care vizează Lukoil

Declarațiile făcute de Oana Țoiu vin în contextul în care, joi, guvernul SUA a anunțat că suspendă o parte dintre sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, notează AFP.

Trezoreria SUA a explicat că tranzacțiile care implică aceste stații de benzină au fost autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor acestora, cu condiția ca veniturile să nu fie transferate în Rusia.

Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026.