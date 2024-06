Better Music, agenția care oferă cele mai eficiente soluții de promovare pentru artiștii din România

Andrei Militaru Foto: Better Music

​Indiferent că sunt la început de drum sau au devenit deja cunoscuți, artiștii care activează în industria muzicală trebuie să se reinventeze și să se promoveze în mod constant pentru a rămâne relevanți și apreciați de către public.

Din fericire, pe piața din România există Better Music, o agenție specializată în industria muzicală care combină expertiza de marketing cu managementul eficient al platformelor de conținut dedicate, precum Youtube.

Ce expertiză are agenția Better Music?

Better Music se califică ca o agenție de marketing și management online specializată în creșterea vizibilității online a artiștilor din domeniul muzical din România.

Fondată de Andrei Militaru, un tânăr antreprenor din Timișoara în vârstă de 28 de ani ce are o experiență vastă în domeniul de marketing și expert SEO pe Youtube, Better Music oferă cele mai eficiente soluții de promovare pentru artiștii din România. Mai mult, Better Music este singura agenție certificată Youtube Music Partner din România.

Debutând cu primii pași în carieră încă de la vârsta de 13 ani, atunci când a început să câștige bani din Photoshop lucrând pe site-uri de freelance, Andrei Militaru deține astăzi informații prețioase despre protecția drepturilor de autor, branding și marketing strategic pentru artiști, ajutându-i să ajungă la rezultatele dorite.

Better Music oferă servicii eficiente de management YouTube cu rezultate clare și vizibile pentru artiștii din România, indiferent dacă aceștia colaborează și cu alte agenții de distribuție, distribuitori direcți sau platforme precum CD Baby, DistroKid sau TuneCore.

„Nu ne impactează, noi suntem complementari acestor platforme. Da, putem oferi și noi toate aceste servicii, un fel de 360°. Dar artiștii pot colabora și cu diverse alte MCN-uri, distribuitori sau platforme și au nevoie de ceea ce ei nu oferă și noi putem: administrare eficientă a canalului YouTube, cu rezultate clare și palpabile.”, declară Andrei Militaru.

Până în prezent, agenția a administrat sute de conturi de YouTube și a oferit consultanță pentru ca artiștii să-și crească canalele de YouTube și să-și creeze o imagine de profesioniști în rândul publicului lor.

Better Music deține o strategie unică prin care conturile artiștilor cu care lucrează generează vizualizări, abonați și o bază de fani într-un mod natural, organic și gratuit.

De asemenea, agenția deține resurse și colaborează cu furnizori de succes în domeniu, astfel încât să le asigure artiștilor cele mai eficiente rezultate.

„Nu suntem doar o agenție de marketing sau de distribuție muzicală; suntem o agenție care se educă, testează și găsește cele mai bune opțiuni pentru a ajunge la succes.”, declară Andrei Militaru. „Suntem mereu alături de artiști, iar strategiile sunt diferite pentru fiecare. Fiecare este unic, astfel fiecare strategie este personalizată pentru a ajunge la succes.”

Better Music oferă artiștilor servicii complete de:

Strategie personalizată de comunicare

Administrarea profesională a conturilor de Facebook, Instagram, TikTok și Youtube

Integrarea pieselor în playlisturi care au peste 1.000.000 de vizualizări lunare

Integrarea pieselor pe platforme oficiale precum YouTube, Spotify și Apple Music

Protejarea drepturilor de autor

De asemenea, Better Music este singura agenție din România de management și marketing pentru artiști certificată de YouTube.

„Recent am început să facem SEO și ranking pentru materialele de SHORT ale canalelor de artiști. Rezultatele sunt fabuloase. Am descoperit foarte multe elemente prin care putem genera trafic gratuit pentru artiști și le punem în aplicare eficient până acum.”, declară Andrei Militaru.

Expertiza echipei în SEO pentru YouTube este demonstrată și de performanțele obținute, un proiect de succes fiind atingerea a 9,7 milioane de vizualizări pentru un canal internațional, fără nicio investiție financiară, doar prin optimizare, ranking, playlisturi și backlink-uri.

Pentru viitor, agenția are planuri de extindere: lansarea unei platforme proprii, care va amplifica automat toate statisticile unui canal de YouTube, indiferent de nivelul acestuia.

„Preconizăm finalizarea platformei în 2025; până atunci suntem în faza de teste. Ceea ce pot spune este că algoritmul a fost deja testat și aduce un randament foarte bun în acest stadiu.”, ne-a mai declarat Andrei Militaru.

