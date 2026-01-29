Big Tech a primit un semnal clar din partea investitorilor în privința inteligenței artificiale

Rezultatele financiare ale marilor companii Big Tech publicate până acum în această săptămână au transmis un avertisment clar: investitorii sunt dispuși să treacă cu vederea cheltuielile în creștere accelerată pentru inteligența artificială (AI) dacă acestea generează o creștere solidă, dar sunt rapizi în a sancționa companiile care nu livrează rezultate pe măsură, scrie Reuters.

Contrastul a fost evident în reacția bursieră de joi la rezultatele Microsoft și Meta, subliniind cât de dramatic s-au schimbat mizele de la lansarea ChatGPT, care a declanșat „boom”-ul inteligenței artificiale cu mai bine de trei ani în urmă.

Prețul acțiunilor Meta, compania care a cheltuit anul trecut sume uriașe pentru a strânge o echipă de cercetători care să lucreze la „superinteligență”, au crescut cu 7% pe fondul vânzărilor puternice, în timp ce acțiunile Microsoft au scăzut cu 6%, după ce divizia sa de cloud nu a reușit să impresioneze.

După ce și-a valorificat parteneriatul de pionierat cu OpenAI, startup-ul care a creat ChatGPT, pentru a redeveni cea mai valoroasă companie din lume la începutul lui 2024, Microsoft se află acum sub o presiune tot mai mare din partea investitorilor pentru a justifica cheltuielile sale de capital în continuă creștere.

Microsoft a raportat o creștere a veniturilor din divizia sa de cloud computing Azure, însă creșterea a fost doar ușor peste estimările analiștilor.

În schimb, inteligența artificială a îmbunătățit direcționarea reclamelor către utilizatori la Meta – compania ce deține Facebook, Instagram și Threads -, ceea ce a dus la o creștere a veniturilor de 24% la finalul anului trecut și a susținut o prognoză optimistă pentru primul trimestru al lui 2026.

Rezultatele arată că câștigurile obținute de Meta din AI contribuie la finanțarea cheltuielilor sale de capital, care sunt estimate să crească cu până la 87%, la 135 de miliarde de dolari în acest an.

„Cifrele principale raportate de Meta sunt o reflecție extrem de interesantă a atitudinii pieței față de cheltuielile din domeniul AI”, a declarat pentru Reuters John Belton, manager de portofoliu la firma de consultanță Gabelli Funds.

„În condiții normale, piața ar fi, de regulă, îngrijorată, dar ei au o prognoză de venituri foarte puternică pentru primul trimestru”, subliniază el.

Microsoft ar putea avea o problemă cu OpenAI

Microsoft s-a confruntat cu presiuni după dezvăluirea că OpenAI, participația sa strategică de bază, reprezintă 45% din portofoliul său de comenzi din cloud computing. Investitorii se tem că aproximativ 280 de miliarde de dolari ar putea fi în pericol, pe măsură ce startup-ul neprofitabil pierde teren în cursa globală pentru AI.

Creatorul ChatGPT ar fi emis un „cod roșu” intern în decembrie, după ce Gemini 3 al Google a fost lansat cu recenzii pozitive, și încearcă acum să recupereze decalajul în domeniul programării asistate de AI față de Claude Code al Anthropic, care a atins un ritm anualizat al veniturilor de peste 1 miliard de dolari.

„Legăturile profunde ale Microsoft cu OpenAI stau la baza poziției sale de lider în AI pentru mediul corporativ, dar introduc și un risc de concentrare”, a explicat pentru Reuters Zavier Wong, analist de piață la platforma de tranzacționare online eToro.

Microsoft a prognozat că ritmul de creștere al Azure va rămâne stabil în perioada ianuarie–martie, la 37%–38%, după ce a încetinit în ultimele trei luni din 2025, parțial din cauza constrângerilor de capacitate ale cipurilor pentru AI.

Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, fotografiați la un eveniment ce a avut loc la Los Angeles în data de 5 aprilie, FOTO: Lisa-AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mark Zuckerberg e din nou pe cai mari în Silicon Valley

Pentru Meta, creșterea veniturilor a confirmat că pivotarea către AI dă rezultate și ajută compania să recupereze decalajul față de liderii timpurii din domeniu. Compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg a pierdut startul în cursa pentru AI deoarece a mizat pe un proiect alternativ, așa-zisul „metavers” pentru care Zuckerberg a și schimbat numele firmei din Facebook în Meta în 2021.

Metaversul, prin care Zuckerberg spera să atragă utilizatori într-o lume virtuală în care să poată interacționa ca în lumea reală, a fost însă un eșec major și proiectul a fost aproape îngropat complet de companie.

Însă acum veniturile Meta au crescut cu 24% în al patrulea trimestru al lui 2025, iar compania a prognozat că ritmul de creștere ar putea accelera până la 33% în trimestrul curent.

„Utilizarea AI va îmbunătăți atât calitatea experienței organice, cât și a publicității”, a declarat Zuckerberg în timpul videoconferinței cu investitorii.

„Cred că acest lucru va avea un efect de creștere exponențială”, a adăugat el, în condițiile în care Meta a prognozat o creștere de 43% a cheltuielilor totale în acest an, până la 169 de miliarde de dolari.

Tesla este pe cale să-și dubleze cheltuielile anul acesta

Creșterea cheltuielilor a fost, de asemenea, tema dominantă și pentru Tesla, compania lui Elon Musk care își va dubla investițiile în acest an, la peste 20 de miliarde de dolari, pe măsură ce se orientează către AI, roboți umanoizi și vehicule personale capabile de conducere autonomă.

Tesla a raportat, de asemenea, un profit și venituri trimestriale peste așteptări, ceea ce a împins prețul acțiunilor în sus cu 2,9%.

Analiștii afirmă că rezultatele scot la iveală un decalaj între obiectivele corporative în AI și cererea investitorilor pentru rezultate concrete.

„Piața pare să pună sub semnul întrebării dacă aceste creșteri masive ale cheltuielilor de capital vor genera randamente suficiente”, a declarat pentru Reuters Jesse Cohen, analist senior la site-ul Investing.com.

„Acest lucru reflectă o ruptură tot mai mare între ambițiile companiilor tech în domeniul AI și răbdarea Wall Street-ului față de ciclurile de investiții deschise, fără un orizont clar de recuperare”, a subliniat el.