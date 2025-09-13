Bijuteria din Cartierul Armenesc care zace în paragină. E casa fondatorului fabricii Adesgo, emblema eleganței feminine în Bucureștiul interbelic

Casa Adesgo este vecină cu alte clădiri de patrimoniu. 7 sept, 2025. Foto: Antoaneta Dohotariu.

Pe strada Pasului, colț cu Strada Armenească, o vilă cu parter înalt, marchiză a la francaise și ancadramente înfrumusețate cu mascheroni își poartă trecutul nobil în tăcere.

Are o intrare monumentală, cu scări de piatră, e străjuită de coloane masive.

Este o clădire ridicată la începutul secolului XX și proiectată în stil eclectic cu elemente neoclasice și face parte din Zona Construită Protejată Armenească, fără ca nimeni să o protejeze, de fapt, necruțătoarea trecere a timpului și nici de nepăsarea cronică față de patrimoniul de arhitectură al Bucureștiului.

Părăsită și tot mai degradată, clădirea care a fost cândva reședința lui Arthur și a Herminei Drechsel se stinge încet, de la an la an, în așteptarea unor vremuri mai bune care nu mai vin.

Familia Drechsel, care era una dintre cele mai înstărite din București, deținea Fabrica Adesgo, imobile în București și vila de la Snagov în care a locuit ambasadorul Germaniei naziste la București, baronul Manfred von Killinger. O avere care a fost confiscată după război și, mare parte, a intrat în posesia rușilor.

Descoperă, pe B365.ro, istoria și secretele celei mai frumoase case cu marchiză din Cartierul Armenesc.