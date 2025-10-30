Bilanțul atacului aerian uriaș contra Ucrainei: Aproape 80 de rachete și drone au lovit direct, antiaeriana aproape neputincioasă în fața Kinjal și Iskander. Câte au lansat în total rușii

Rusia a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi un masiv atac aerian combinat cu peste 700 de drone și rachete, dintre care mai multe zeci și-au atins țintele, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

„În multe dintre regiunile noastre, operațiunile de urgență și salvare sunt încă în curs de desfășurare după atacul rus de azi-noapte. A fost un atac complex, combinat: inamicul a folosit peste 650 de drone și peste cincizeci de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice și aerobalistice. Multe au fost doborâte, dar, din păcate, au existat și lovituri”, a spus președintele Volodimir Zelenski pe X.

Forțele aeriene ucrainene au transmis și ele pe Telegram că a fost vorba de „un atac combinat asupra obiectivelor critice de infrastructură ale Ucrainei, folosind drone de luptă și rachete lansate din aer, de la sol și de pe mare”.

Aproape 80 de rachete și drone au lovit ținte în Ucraina

Potrivit armatei Kievului, a fost vorba de un total de 705 mijloace de atac aerian:

653 drone de diferite tipuri

4 rachete hipersonice Kinjal

5 rachete balistice Iskander

8 rachete Kalibr

30 rachete de croazieră X-101

2 rachete ghidate X-59/69

1 rachetă X-31P

Conform datelor preliminare de până la ora 11:300 apărarea antiaeriană a doborât sau anihilat prin alte mijloace:

592 drone

1 rachetă Iskander

8 rachete Kalibr

21 rachete X-101

2 rachete ghidate X-59/69

De asemenea, 3 rachete rusești nespecificate s-au „pierdut”.

Potrivit bilanțului forțelor aeriene, toate cele 4 rachete Kinjal au trecut de antiaeriana ucraineană, la fel 4 rachete Iskander, nouă dintre cele X-101 lansate și singura X-31.

Ucrainenii au spus că 16 rachete și 63 de drone „au lovit direct” în 20 de locuri, iar fragmente ale rachetelor doborâte au câzut în 19 locații din diferite regiuni.

Zelenski: „Atacuri abjecte”

Clădiri rezidențiale obișnuite din Zaporojie au fost avariate, iar un cămin studențesc a fost distrus, a spus Zelenski, adăugând că zeci de persoane au fost rănite în acest atac, inclusiv cinci copii, iar două persoane au fost ucise.

„Au avut loc, de asemenea, numeroase atacuri abjecte asupra instalațiilor energetice și asupra vieții civile în regiunile Vinița, Kiev, Nikolaev, Cerkasî, Poltava, Dnipro, Cernihiv, Sumî, Ivano-Frankivsk și Liov”, a adăugat liderul ucrainean.

„Toate serviciile necesare sunt mobilizate la fața locului. Trebuie depuse toate eforturile pentru a restabili cât mai repede posibil alimentarea cu energie electrică și apă în toate locurile în care aceasta a fost întreruptă”, a spus Zelenski.

„Rusia continuă războiul terorist împotriva vieții înseși și este esențial ca fiecare astfel de atac josnic asupra civililor să se întoarcă împotriva Rusiei cu consecințe concrete – sancțiuni și presiuni reale. Contăm pe America, Europa și țările G7 să nu ignore intenția Moscovei de a distruge totul. Sunt necesare noi măsuri pentru a crește presiunea – asupra industriei petroliere și gaziere a Rusiei, asupra sistemului său financiar și prin sancțiuni secundare asupra celor care finanțează acest război. Mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru pace”, a adăugat el.