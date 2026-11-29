Pompierii au gestionat 128 de intervenții peste noapte, pe durata codului galben de viscol și vânt puternic, iar atenționările meteo rămân în vigoare și pe parcursul zilei de duminică.

În intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 – 29 noiembrie, ora 06:00, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au avut 108 intervenții în municipiul București și 20 în județul Ilfov.

În municipiul București, pompierii au îndepărtat 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, 29 de elemente de construcție desprinse și 5 panouri publicitare. În urma acestor incidente, 53 de autoturisme au fost avariate în Capitală, potrivit ISUBIF.

În județul Ilfov, echipajele au îndepărtat 11 copaci, 4 elemente de construcție și 2 panouri publicitare. Pompierii au gestionat și 3 situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate, iar în urma acestor evenimente 4 autoturisme au fost avariate.

Intervenții în desfășurare și azi

Duminică dimineață, pompierii intervin în continuare în patru locații din Capitală. Echipajele acționează pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri pe strada Sachelarie Visarion și pe strada Stejarului.

De asemenea, pompierii intervin pentru îndepărtarea a doi copaci înclinați care prezintă pericol de cădere, pe Aleea Zânelor, unde există riscul să cadă pe fațada unui bloc, și pe strada Reșița, unde un copac amenință să cadă peste autoturisme și peste fațada unui bloc.

Echipajele ISU le recomandă cetățenilor să evite zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau clădiri în construcție, să oprească orice activitate în aer liber sau la înălțime și să se ferească de firele de electricitate căzute.

Un drum național rămâne închis

Vremea rea a afectat circulația în județul Teleorman. Traficul a fost reluat pe DN 51, între localitățile Zimnicea și Fântânele, unde se circulă în condiții de iarnă, îngreunat, cu rafale de vânt puternic, a anunțat Centrul INFOTRAFIC.

În schimb, circulația rămâne închisă pe DN 65E, între localitățile Roșiori de Vede și Furculești, unde drumarii acționează cu utilaje pentru deszăpezire.

În restul țării, pe marile autostrăzi și pe DN 1 sau DN 7, se circulă pe carosabil umed cu vânt puternic lateral, iar în Giurgiu există zone cu polei.

Probleme pe calea ferată

Ninsorile și vântul puternic au afectat și circulația feroviară pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, a anunțat CFR SA. Sâmbătă seară, la ora 19:26, o defecțiune tehnică a închis un fir de circulație între stațiile Vădeni și Barboși.

Ulterior, de la ora 20:45, traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire între stațiile Șendreni și Barboși, după ce un copac căzut în zona stației Barboși Triaj a rupt linia de contact. Din această cauză, trenul IR 1832 al CFR Călători a staționat în stația Șendreni de la ora 22:39.

Echipele CFR SA au îndepărtat copacul și au redeschis firul I la ora 00:04, iar linia de contact a rămas scoasă de sub tensiune pentru reparații. Trenul IR 1832 și-a reluat drumul la ora 00:17, cu tracțiune diesel și o întârziere de 94 de minute.

Evenimente anulate sâmbătă seară în București

Sâmbătă seară, autoritățile din Capitală au decis anularea evenimentelor programate în aer liber, din cauza rafalelor puternice de vânt. Primăria Municipiului București a anulat cele trei concerte programate pe scena Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Tot sâmbătă seară, Primăria Sectorului 4 a anulat evenimentul de aprindere a luminițelor festive din Parcul Tudor Arghezi. Primarul Daniel Băluță a spus că nu a vrut să îi expună pe copii la frig și vânt puternic, dar luminițele au fost aprinse ulterior în tot sectorul.

Atenționări meteo în vigoare pentru București

Administrația Națională de Meteorologie menține un cod galben de intensificări ale vântului și viscol pentru București până duminică la ora 10:00.

De la ora 10:00 până duminică seară, la ora 20:00, intră în vigoare un nou cod galben de intensificări ale vântului.

Tot până la ora 20:00 rămâne valabilă o informare meteo de ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată.

Potrivit meteorologilor, de duminică de la ora 10:00 până la ora 20:00, în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50–70 km/h. Rafalele vor viscoli zăpada deja depusă și vor duce la scăderea vizibilității.

În București, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă pe parcursul zilei de duminică. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla cu viteze de 50–55 km/h și va amplifica senzația de frig. Temperatura maximă nu va depăși -2…-1 grad.