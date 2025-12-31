Dosarele Epstein: Publicarea tuturor documentelor întârzie. Administrația Trump spune că trebuie să studieze alte peste 5 milioane de pagini

Departamentul de Justiție al SUA a avertizat că mai are de studiat circa 5,2 milioane de pagini din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein și are nevoie de aproximativ 400 de juriști din patru birouri diferite ale instituției pentru a reuși să încheie această activitate până la sfârșitul lui ianuarie, potrivit unui document guvernamental citat miercuri de Reuters.

Prin urmare, această situație ar urma să prelungească publicarea finală a documentelor mult mai târziu decât se aștepta, chiar dacă a fost depășit termenul limită de 19 decembrie stabilit de Congresul american, după ce Departamentul Justiției a anunțat săptămâna trecută că a descoperit peste un milion de documente suplimentare potențial legate de cazul Epstein, relatează Agerpres.

Examinarea paginilor rămase este programată să se desfășoare între 5 și 23 ianuarie, potrivit aceluiași document. Pentru a stimula juriștii voluntari să participe la această activitate, Departamentul Justiției oferă opțiuni de telemuncă și bonusuri pentru lucrul în timpul liber.

Miliardarul Jeffrey Epstein a fost inițial pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore și proxenetism, în acest caz cu ramificații politice. Dar el s-a sinucis în detenție în anul 2019 și cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii.

Vechile legături amicale dintre Epstein și actualul președinte Donald Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reședința miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalități, inclusiv politicieni.

Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida și New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept „un tip grozav”. „Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac și mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere”, declara Trump atunci pentru New York Magazine.

El a mai susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia.

În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoștințe, rude, victime și complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump și fostul președinte democrat Bill Clinton, fără a menționa însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.

Congresul american a adoptat pe 18 noiembrie o lege care permite publicarea tuturor documentelor neclasificate legate de acest caz. Această lege, promulgată de Trump, în pofida ezitărilor sale anterioare, a acordat Departamentului Justiției cel mult 30 de zile pentru a publica respectivele documente care au legătură cu Epstein și cu Ghislaine Maxwell, acuzată de complicitate cu pedofilul. Numeroase documente și fotografii au fost deja dezvăluite, dar editate semnificativ pentru a proteja victimele.