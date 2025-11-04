Black Friday 2025 – Un sondaj arată ce se schimbă în comportamentul clienților față de ediția de anul trecut

Black Friday 2025 va avea loc pe 7 noiembrie la eMAG, iar față de ediția de anul trecut, încălțămintea și electrocasnicele mici sunt categoriile care cresc cel mai mult în intențiile de achiziție, potrivit unui sondaj la care au răspuns 2.000 de persoane. Tot mai mulți români spun că ar fi dispuși să cheltuiască peste 5.000 de lei de Black Friday.

eMAG a anunțat că se așteaptă la vânzări totale de 940 milioane lei pe 7 noiembrie în Marketplace, cu 5% peste cele 896 milioane de anul trecut, Ținta de Black Friday 2025 este dublul bilanțului din 2018 și cu aproape 50% peste cifrele din ediția Black Friday 2022.

Sondajul Kantar, realizat pentru eMAG, indică interes crescut din partea cumpărătorilor pentru Black Friday 2025, iar datele arată o creștere semnificativă a celor care au alocat un buget de peste 5.000 de lei pentru Black Friday în acest.

La întrebarea despre cât planifică să cheltuiască de Black Friday, media pe cumpărător a fost de 3.278 lei, ceea ce înseamnă cu 100 de lei mai mult decât acum un an și cu 700 de lei mai mult decât media răspunsurilor în sondajul din 2022.

Studiul Kantar a fost realizat pentru eMAG în perioada 15-21 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 2002 respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, interviurile fiind realizate prin metoda CATI, cu marja de eroare maximă admisă la nivel total de 2,2%, pentru un nivel de încredere de 95%.

Ce categorii au cea mai mare creștere față de 2024, conform răspunsurilor privind intențiile de cumpărare? La încălțăminte este o creștere procentală de 3,9 puncte, iar la electrocasnice mici, creșterea este de 3.6 puncte. Hainele sunt pe locul trei la topul categoriilor care cresc cel mai mult.

Categoriile preferate de cumpărători pentru Black Friday 2025 sunt electrocasnicele mici, urmate de televizoare, haine, telefoane mobile și mașini de spălat.