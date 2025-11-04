Black Friday la Fashion Days – Ce reduceri promite compania și care a fost valoarea medie a unei comenzi în primele trei zile

Fashion Days a pornit campania de Black Friday pe 31 octombrie și o va încheia pe 9 noiembrie. Compania a anunțat rezultatele pe primele trei zile, când au fost plasate peste 200.000 de comenzi. Fashion Days promite reduceri de până la 90%.

În primele trei zile de Black Friday 2025 au fost comandate peste 550.000 de produse, într-un total de 230.000 de comenzi plasate pe Fashion Days în România, Bulgaria și Ungaria.

Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost 530 lei (TVA inclus).

Datele arată o creștere de 13% a numărului de produse per comandă comparativ cu anul precedent, spun cei de la Fashion Days.

Fashion Days promite ghete de la 99 de lei, jeanși de la 59 de lei, jachete de la 79 de lei, hanorace de la 49 de lei și pulovere de la 39 de lei.

Brandurile cu cea mai mare cerere au fost UGG, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, Columbia, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas (adidas performance & Adidas Originals), Skechers și Geox.

20% din valoarea totală a tranzacțiilor a fost procesată în 4 sau 6 rate fără dobândă prin My Wallet by eMAG sau eMAG Pay.

Cele mai vândute categorii în primele trei zile

⦁ Ghete & cizme: cca 72.000 bucăți

⦁ Sneakers & pantofi sport: cca 84.000 bucăți

⦁ Geci și jachete: cca 37.000 bucăți

⦁ Genți: cca 21.000 bucăți

