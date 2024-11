Bogdan Ivan, ministrul digitalizării, întrebat despre „trolii” care-l laudă pe Ciolacu: „Nu comentez analize independente ale unor publicații”

„Nu fac analiză pe text, eu ca ministru al digitalizarii, să stau, să mă uit, care cont fals susține un candidat sau alt candidat”, a declarat, joi, ministrul PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, întrebat despre conturile și paginile false care îl laudă pe Marcel Ciolacu, identificate de publicația Public Record. Ministrul a precizat că reclamațiile către Meta privind conturile false au vizat toți candidații.

„În momentul de față nu comentez analize independente ale unor publicații. Pot să vă spun că orice reclamație venită din partea oricărui cetățean a fost tratată cu prioritate și a fost transmisă către marile platforme care au analizat-o cu prioritate. Iar acele conturi despre care dvoatră faceți referire, dacă au fost raportate, sigur au fost analizate și în situația in care se confirma ceea ce spuneti dvoastra evident că au fost eliminate”, a spus ministrul Bogdan Ivan.

Acesta a răspuns la întrebarea reporterului HotNews, cu referire la investigația jurnalistică publicată luna aceasta de Public Record, care a identificat „70 de trolii care îl promovează pe Ciolacu”.

„Eu în momentul de față nu am cunoștință despre așa ceva”

Ministrul Digitalizării a negat că ar fi văzut astfel de conturi false pe pagina de Facebook a liderului PSD Marcel Ciolacu.

„Eu în momentul de față nu am cunoștință despre așa ceva. Ceea ce este aplicat și ceea ce este foarte practic este rezultatul investigației derulate de Meta în această situație, în urma reclamațiilor venite din partea foarte multor persoane fizice care au dus la eliminarea unor rețele importante de astfel de conturi false, care mai departe au dus inclusiv la demararea unor proceduri legale pentru identificarea acelor persoane sau entități care nu au respectat legea”, a spus ministrul Digitalizării.

Întrebat dacă au existat reclamații cu privire la conturi false care îl promovau pe Marcel Ciolacu, ministrul a susținut că nu poate să dea astfel de informații.

„Nu pot să vă spun pentru că nu am vorbit până acum, dacă faceți un remember la tot ce am declarat public pe acest subiect, nu am folosit până acum numele niciunui candidat”, a susținut ministrul Ivan.

Când i s-a amintit de Geoană a spus „vă rog să-mi arătați acel video”

Jurnaliștii i-au spus însă minstrului că a vorbit despre conturi false care-l promovau pe Mircea Geoană, dar el a negat acest lucru.

„Eu nu am spus, vă rog să îmi arătați acel video în care eu oficial în declaratie publică am spus acest lucru”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Declarațiile sunt făcute public pe holurile Guvernului și pot fi văzute pe internet:

Ministrul Ivan a declarat în data de 30 octombrie, la Guvern, că a fost informat telefonic despre faptul că în platformă s-au primit „niște sesizări din partea unor persoane fizice care au solicitat să fie verificat dacă respectivele conturi asociate campaniei unui candidat la funcția de președinte al României folosește intrumente care contravin regulilor și standardelor platformelor de socializare”.

„Colegii m-au informat că este vorba de sesizări referitoare la candidatul Mircea Geoană”, a spus ministrul în data de 30 octombrie.

Anchetă a autorităților române

Ministrul a revenit apoi, în conferința de azi, și a precizat că au fost deschise anchete în cazul conturilor foalse, după investigația Meta, compania care deține Facebook.

„Da, dar au fost reclamații din partea oamenilor, după care am spus că au fost reclamații la adresa tuturor candidaților. Au fost făcute mai multe reclamații referitoare la activitatea tuturor candidaților la funcția de președinte al României, iar toate acele reclamații au ajuns în secunda doi către platforme și acele conturi care au fost considerate de către platforme în urma investigației ca fiind unele care nu respecta regulile si false au fost eliminate împreună cu toată rețeaua din care fac parte. Iar rezultatul acestei investigații a Meta a ajuns mai departe pe mâinile autorităților din România responsabile de acest subiect care au deschis o anchetă penală”, a declarat Bogdan Ivan.

„Nu fac analiză pe text eu, ca ministru al Digitalizarii”

Reporterul HotNews.ro l-a mai întrebat pe ministrul Ivan dacă după investigația Meta au fost eliminate și conturi false care îl promovau pe Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Deci, vreau să fiu foarte explicit cu dumneavoastră. Am primit pâna acum sesizări legate de activitatea tuturor candidaților la funcția de presedinte al României care au fost analizate în totalitate și care au fost edificate că nu respecta legislația si regulile si standardele comunitatii au fost eliminate. Nu fac analiză pe text, eu ca ministru al Digitalizării, să stau, să mă uit, care cont fals susține un candidat sau alt candidat”, a mai declarat ministrul Bogdan Ivan.

Public Record: Trollii care îl laudă pe Ciolacu, despre care ministrul Digitalizării susținea că „sigur” nu există

După ce ministrul Digitalizării Bogdan Ivan a declarat la inceputul acestei luni că echipa de campanie a lui Marcel Ciolacu nu folosește trolli „pentru că noi suntem oameni corecți”, publicația de investigații Public Record a prezentat 70 de conturi și pagini false care îl promovează și îl laudă pe Facebook pe candidatul PSD la prezidențiale.

Aproape toate au fost înființate anul acesta, iar activitatea lor principală în online este aceea de a-l susține pe Marcel Ciolacu. Unele dintre conturi au la profil poze preluate de pe internet sau realizate cu Inteligență Artificială. În paralel, paginile false, fără urmăritori sau aprecieri, pretind a fi jurnaliști, doctori, cântăreți sau medici veterinari – arată Public Record.