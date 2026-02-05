Bolojan, avertisment pentru CCR după amânările repetate ale deciziei privind pensiile magistraţilor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că urmează să informeze astăzi, 5 februarie, Curtea Constituţională „asupra consecinţelor” amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, spunând că, pe acest capitol România înregistrează „o reținere de 230 de milioane de euro”.

„Este nevoie să accelerăm finanțările din PNRR, condiționate de îndeplinirea jaloanelor. La jalonul 215, privind pensiile magistraților avem o reținere de 230 milioane de euro. Comisia Europeană consideră că jalonul nu a fost îndeplinit”, a a declarat Ilie Bolojan, miercuri seara, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În acest sens, premierul a spus că, dacă nu se va lua o decizie, „probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”.

„Mâine (joi – n.r.) voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii. S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut. S-a dat o amânare. Şi apoi, a doua încercare. Au fost aceste amânări în cascadă. În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare. Şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a evidenţiat importanţa lămuririi acestor aspecte, astfel încât România să poată încasa fondurile necesare finalizării proiectelor din PNRR până în luna august.

„Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care ţin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceştia la dispoziţie, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti, fără întârzieri, constructorii şi de a ţine un ritm bun al lucrărilor, în aşa fel încât odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem – dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioară – să putem să finalizăm aceste lucrări până în luna august, în aşa fel încât România să nu piardă aceşti bani”, a spus Bolojan.

Patru amânări

Curtea Constituțională a amânat de patru ori pronunțarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților, cea mai recentă amânare fiind stabilită pentru 11 februarie 2026.

Pronunțarea pe obiecția Înaltei Curți, condusă de Lia Savonea, a fost amânată pe 10, 28 și 29 decembrie 2025 și 16 ianuarie 2026.

La prima ședință CCR, din 10 decembrie 2025, judecătorii constituționali au amânat luarea unei decizii. Ulterior, la ședința din 28 decembrie, patru judecători, toți propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga – au părăsit ședința, astfel că nu s-a mai putut lua o hotărâre.

În 29 decembrie, când ședința a fost reluată, cei patru judecători care cu o zi înainte părăsiseră sala nu s-au mai prezentat deloc.

Pe 16 ianuarie, Curtea Constituțională a anunțat că a decis amânarea ședinței, după ce au fost depuse noi documente, iar judecătorii constituționali trebuie să le analizeze.