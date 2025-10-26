Bolojan, despre vila în care locuiește: „Nu am intrat pe geam în această locuință. Totul este în regulă”/ În vila din str. Gogol a stat Traian Băsescu

Premierul Ilie Bolojan a spus că locuiește în vila din strada Gogol, pe care anterior a primit-o Traian Băsescu, în calitate de fost președinte, precizând că folosește locuința în mod legal, după ce Băsescu a fost întrebat dacă dorește să se întoarcă în fosta reședință.

Premierul s-a mutat într-o vilă de pe strada Gogol la sfârșitul lunii iunie, a scris Gândul pe 23 octombrie. Este vorba de vila pe care a primit-o Traian Băsescu, după încheierea mandatului de președinte, în conformitate cu prevederile legii care reglementează drepturile foștilor șefi de stat.

Traian Băsescu a trebuit să plece din vila de pe Gogol în urma unei decizii din martie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a constatat că fostul președinte a fost colaborator al Securității ca poliție politică. În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut drepturile aferente calității de fost șef de stat, inclusiv dreptul de a folosi locuința din str. Gogol.

Întrebat, la Digi24, dacă este adevărat că a locuit ilegal timp de patru luni în vila din str. Gogol, Ilie Bolojan a răspuns: „Nu am stat ilegal, ca prim-ministru ai dreptul la o locuință pusă la dispoziție de stat. Eu acolo doar dorm.”

Bolojan a spus că, inițial, a stat, după mutarea la București, la parterul unei case. Apoi i s-a spus că acest lucru reprezintă un risc de securitate, întrucât locuința avea ferestre la stradă, astfel că s-a mutat în vila din strada Gogol.

„Între timp, am aflat că acolo locuise Traian Băsescu care și-a recâștigat drepturile de președinte”, a spus Bolojan. El a cerut RA-APPS să vorbească cu fostul președinte dacă își dorește să se întoarcă în vilă.

„El a optat pentru altă locație. Atunci am rămas acolo și practic s-a închis (…) Primul-ministru are dreptul la o locuință, nu am intrat pe geam în această locuință. Totul este în regulă”, a mai spus Bolojan.

Cum și-a reprimit Băsescu locuința de protocol

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției. Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu primește înapoi beneficiile, inclusiv dreptul la o locuință de protocol.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 august se afla un proiect de Hotărâre prin care fostul președinte Traian Băsescu ar fi primit înapoi o casă de protocol. Decizia a fost amânată însă de premier, fără nicio dezbatere, au declarat pentru HotNews surse din Executiv.

Guvernul a anunțat că proiectul nu se află pe ordinea de zi a actelor normative aprobate, fără alte precizări. „Premierul Ilie Bolojan a scos actul normativ de pe ordinea de zi, fără nicio discuție sau dezbatere. Pur și simplu, în viteză, s-a zis că punctul acela se amână”, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

Proiectul de hotărâre care a fost amânat prevede schimbarea destinaţiei unui imobil RA-APPS din strada Emile Zola din Sectorul 1 al Capitalei din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială.

„SGG ne-a comunicat că, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Basescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, a precizat un reprezentat al Guvernului.

Hotărârea de guvern prin care Traian Băsescu primește o locuință de la stat a fost însă adoptată pe 21 august. Fostul președinte va avea un apartament dintr-un bloc de locuințe, nu o vilă, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, în declarațiile de presă susținute la finalul ședinței de guvern.

Traian Băsescu a fost cel care a cerut să îi fie acordat un apartament, nu o vilă, a explicat Dogioiu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost o vilă, ci un apartament într-un bloc de locuințe. Tot la solicitarea acestuia, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătoarea de cuvânt al guvernului.

Ioana Dogioiu a motivat decizia de ține la secret documentul prin faptul că Băsescu „nu dorește ca adresa să fie publică”.