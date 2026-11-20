Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că nu se aşteaptă la plecări din partid, în contextul temerilor privind o posibilă scindare a formaţiunii, informează Agerpres.

„Nu ne aşteptăm la plecări din partid”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat de jurnalişti dacă există riscul ca unii liberali să părăsească formaţiunea în perioada următoare.

Liderul PNL a subliniat că direcţia politică a partidului a fost stabilită printr-o decizie susţinută de o majoritate confortabilă.

„Partidul Naţional Liberal şi-a luat deciziile privind direcţia lui. Există o majoritate confortabilă care susţine această direcţie”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, liberalii care acceptă decizia majorităţii trebuie să contribuie la reformarea partidului şi la recâştigarea încrederii electoratului.

„Cei care nu sunt de acord cu această situaţie, sigur, pot să aibă alt drum, dar nu ai cum să performezi fără disciplină şi coerenţă, inclusiv într-un partid politic”, a precizat preşedintele PNL.

Bolojan are deja un rival la șefia PNL

Pe 4 noiembrie, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura la șefia PNL la congresul ce va avea loc la începutul anului viitor, el afirmând că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Şi este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câştigat alegeri, al preşedinţilor de consilii judeţene, al parlamentarilor şi al organizaţiilor care ţin partidul în viaţă”, afirma Alin Tișe.

Într-un interviu publicat joi de HotNews, Tișe preciza că a decis să candideze pentru a se opune „extremei stângi din PNL”, reproșându-i lui Bolojan apropierea de USR.

„Ilie Bolojan nu propune nimic Partidului Național Liberal, decât o fuziune și o ducere a partidului în brațele USR, ceea ce, de fapt, înseamnă dispariția Partidului Național Liberal într-o stângă progresistă – lucru de nedorit. Astăzi, Partidul Național Liberal nu mai există, pentru că politica liberală a fost abandonată de către Ilie Bolojan”, susține Alin Tișe.