Bolojan pune în premieră problema reorganizării administrativ-teritoriale: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seară, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.

„Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale. Trebuie să ştie toţi românii care este situaţia: în Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele proprietate, le acoperă, în general, toate cheltuielile. În România, toate veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale”, a declarat șeful guvernului, într-un interviu la Digi24.

„Noi aproape jumătate din investiţiile acestei ţări le facem prin autorităţile locale, dar nu pe banii lor, ci pe banii pe care îi transferă Guvernul sau pe fonduri europene sau pe alte programe naţionale. Acest lucru nu mai putea continua şi trebuia să luăm nişte măsuri ca să corectăm lucrurile. Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii, pentru că nu există alte soluţii decât să ne scădem cheltuielile (…), să ne creştem veniturile, dar nu mai crescând taxe şi impozite, ci încasându-ne veniturile şi să eşalonăm investiţiile, nu avem altă posibilitate”, a explicat prim-ministrul.

„Deci administrația noastră nu își poate acoperi nici cheltuielile de personal”, a punctat premierul.

„Primăriile din comune care au un personal corect calculat și nu au nevoie de reduceri, iar altele au angajat mai mult decât era necesar. Sau dovedim că actuala formulă administrativă poate funcționa în actualele cadre sau dacă nu vom dovedi acest lucru până când se va ajunge la o reorganizare administrativă. Când vom fi cu spatele la zid. Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari”, a avertizat Bolojan.

Alte declarații ale lui Bolojan, despre posibilitatea reorganizării administrativ-teritoriale:

„ Avem deci o restrângere de cheltuieli, toată lumea trebuie să participe la ea. Toate autoritățile locale vor avea sume mai mari decât au avut anul trecut, dar sumele pe care le poate transfera Guvernul direct nu vor fi la fel de mari. Dar pentru că le cresc veniturile din impozitele pe proprietate vor fi acoperiți.

Avem deci o restrângere de cheltuieli, toată lumea trebuie să participe la ea. Toate autoritățile locale vor avea sume mai mari decât au avut anul trecut, dar sumele pe care le poate transfera Guvernul direct nu vor fi la fel de mari. Dar pentru că le cresc veniturile din impozitele pe proprietate vor fi acoperiți. Dacă nu ți-ai bătut joc de banii pe care i-ai gestionat, dacă nu ai angajat lucrări fără acoperire, nu poți fi cu spatele la zid, dacă nu-ți bați joc de banii comunității.

(Autoritățile locale) Trebuie să-și reducă cheltuielile la maxim – să încasezi toate impozitele pe care le-ai stabilit -, atunci nu mai trebuie să stea cu mâna întinsă la bugetul de stat. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză.”

Premierul a recunoscut luni seară, în cadrul aceluiași interviu, că există români pentru care „orice fel de creştere” în ceea ce privește scumpirea traiului, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă „o presiune”. El a argumentat că statul român nu mai putea funcţiona cu taxele şi impozitele la valoarea lor anterioară, motivând că „nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere”.

„Unele primării au majorat impozitul pe mașini mult mai mult decât a stabilit guvernul. Legislația actuală nu le permite acum să le reducă. Deci au apărut unele nemulțumiri din cauza acestui tip de calculări care nu au fost aplicate bine. Noi nu mai puteam merge cu nivelul de impozitare pe care l-am avut”, a spus Bolojan.