Bolojan răspunde acuzațiilor lui Grindeanu. „Ar fi mai bine dacă ar ști despre ce vorbește”

Ilie Bolojan susține că Sorin Grindeanu „își asumă rolul unui premier de facto” și acuză că liderul PSD ori nu știe ce vorbește, ori, cel mai probabil, a început „ să-și fabrice scuzele” pentru promisiunile pe care nu le poate onora.

Acuzat de Grindeanu că „a sărăcit românii, dar nu a salvat bugetul”, fostul premier Ilie Bolojan afirmă că ar fi mai bine dacă președintele social-democraților „ar ști, totuși, despre ce vorbește”.

„Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate. Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB”, a scris Bolojan pe Facebook.

El pune sub semnul întrebării acuzația liderului PSD că Ministerul de Finanțe a „a indus în eroare” agențiile de rating. El susține că PSD a avut reprezentați la vârful ministerului, inclusiv în perioada de după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură.

Fostul premier explică diferenta dintre deficitul trimestrial și cel de la finalul anului, făcând referire la dosarul fostului șef al Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, care ținea bani în cutii de pantofi.

„E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou”, a scris Bolojan.

Concluzia sa este că „ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”.

„Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire”. a mai spus fostul premier.

Ședință cu miniștrii la PSD

Conducerea PSD se reuneşte luni, de la ora 10.00, la sediul central din Şoseaua Kiseleff, pentru a stabili măsurile guvernamentale urgente ale noilor miniștri și schimbarea prefecților.

Întâlnirea Biroului Permanent Național are loc în a doua săptămână de la învestirea guvernului Luca Niculescu, etapă în care sunt așteptate înlocuirile reprezentanților PNL și USR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică, măsurile pe care le vor adopta miniştrii PSD. Din noul Cabinet fac parte 11 miniștri PSD.