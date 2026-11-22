Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat, la Digi24, că între liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, l-ar alege „sută la sută” pe Bolojan. El nu exclude ideea unei candidaturi din partea „PNL Bolojan”, spunând că „poate aştepta şi oferte” cu privire la viitoarea candidatură pentru încă un mandat.

Întrebat pe cine ar alege între Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Bolojan, sută la sută!”.

„Păi omul ăsta a arătat ceva. Am folosit o expresie pe care mi-a spus-o un prieten: cruciada bunului simţ începută de Ilie Bolojan trebuie continuată şi cu el, şi fără el, cu PNL, fără PNL, cu PSD, fără PSD, e important pentru această ţară. Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva şi pozitiv în această ţară, pe linia asta de conduceri politice”, a argumentat Constantin Toma, citat de News.ro.

El nu a exclus o eventuală candidatură din partea unui partid politic, după ce a anunţat că nu va mai candida din partea PSD, argumentând că, dacă va câştiga independent un nou mandat de primar al Buzăului ar avea probleme în ceea ce priveşte susţinerea din partea Consiliului Local.

„Voi mai candida la Primărie, am anunţat treaba asta, cel puţin într-o primă fază am anunţat că voi candida independent, dar trebuie să mă gândesc şi la problema cu Consiliul Local, care este o problemă, nu poţi să faci un consiliu local din independenţi (…) Mă gândesc, deocamdată pot aştepta şi oferte. Dacă ar fi să plec undeva, m-aş duce la PNL, dar PNL-ul Bolojan, nu PNL-ul PSD”, a susţinut Constantin Toma.

„Să ne voteze proștii că om vedea de facem”

Social-democrat cu carnetul de partid, primarul care a anunţat că se dezice de PSD a spus că acesta „nu e un partid al săracilor”, el susţinând că electoratul sărac s-a îndreptat către AUR.

„Ei (social-democraţii – n.r.) se gândesc cum spunea Fredy: bă, să ne voteze proştii că om mai vedea noi ce facem. Alfred Simonis. În partid se numeşte Fredy”, a explicat Constantin Toma, referindu-se la președintele CJ Timiș.

Constantin Toma a anunțat pe 4 iunie că a demisionat din funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD, dar rămâne membru al formațiunii.

Pozițiile sale constant critice la adresa conducerii social-democrate i-au atras lui Toma eticheta de „bolojenistul PSD”, pe care i-a pus chiar președintele partidului Sorin Grindeanu.