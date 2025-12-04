Bonificația de 3% pentru firmele care își plătesc impozitele la timp: O nouă situație în care poate fi diminuată sau anulată 

Bonificația de 3% acordată firmelor plătitoare de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care sunt la zi cu obligațiile fiscale, introdusă anul trecut prin OUG nr. 107/2024, poate fi redusă sau chiar anulată în cazul în care, în urma unor controale fiscale la firmele respective, ANAF emite decizii de impunere, prevede un proiect de ordin pus în transparența de Ministerul Finanțelor.

