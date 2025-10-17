Bucureștenii care vor să-i ajute pe cei afectați de explozia din Rahova pot face donații în trei centre deschise de DGASMB. Care sunt nevoile urgente

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Bucureștenii care vor să-i ajute pe cei afectați de explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 pot duce donații în trei puncte de colectare sâmbătă și duminică, între orele 08:00 și 20:00, a anunțat Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).

„În urma exploziei devastatoare din Sector 5, din data de 17 octombrie, familii întregi au rămas fără locuință și multe persoane au nevoie urgentă de ajutor”, a scris DGASMB într-o postare pe Facebook.

Centrele de donații sunt:

Centrul Bebe de București – Bd. Regina Elisabeta nr. 75, Sector 5



– Bd. Regina Elisabeta nr. 75, Sector 5 Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo – pavilion G7, Bd. Expoziției nr. 2, Sector 1



– pavilion G7, Bd. Expoziției nr. 2, Sector 1 Sediul DGASMB (NON STOP) – Str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1



Pentru informații și situații urgente, DGASMB pune la dispoziție numerele de telefon 021.314.23.15 și 021.9524.

Ce se poate dona

Autoritățile solicită obiecte în stare bună, necesare pentru următoarele zile:

„Haine de sezon în stare bună pentru adulți și copii – pulovere, geci, pantaloni, haine de interior, încălțăminte

Lenjerie, pătură, prosoape și produse de igienă

Mâncare neperisabilă – conserve, paste, orez, biscuiți, lapte praf sau produse pentru copii

Jucării și materiale pentru copii – pentru a aduce un strop de normalitate în viața celor mici afectați”, a precizat DGASMB.

Sprijin financiar

Pentru cei care vor să ofere ajutor financiar, World Vision România a deschis un cont dedicat:

Cont donații (RON): RO24CITI0000000825024433

Titular: Fundația World Vision România

Mențiune: Fond de urgență explozie Rahova

Organizația, în parteneriat cu DGASMB, anunță că fondurile vor fi folosite pentru sprijin personalizat, în funcție de nevoile identificate la fața locului.

Locatarii vor primi cazare temporare în regim hotelier pe perioada weekendului și, de luni, vor fi relocați în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB, a anunțat luni prefectul Capitalei Andrei Nistor. De asemenea, prefectul Nistor spune că primăria va asigura mâncare, apă, produsă de igienă și haine pentru toate persoanele evacuate.

Trei persoane au murit, 14 sunt rănite

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineață, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente, părinții au fost chemați de urgență să preia elevii. În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii. La fața locului se desfășoară acțiuni de căutare a posibilelor victime prinse sub dărâmături.

Trei persoane au murit în urma exploziei, între care și o tânără însărcinată în vârstă de 21 de ani. Într-o conferință de presă susținută vineri, șeful DSU Raed Arafat a dat detalii și despre cele 14 persoane rănite.

„14 persoane rănite au transportate la spitale şi trei au refuzat transportul la unităţi sitaliceşti. Din cele 14 transportate la spital, vorbim de două cazuri grave, dintre care un copil. Ambii răniţi grav au fost intubaţi la faţa locului. Dintre persoanele transportate la spital, există şi persoane care au fost duse acolo pentru că erau persoane în vârstă, evacuate, pe care nu aveam cum să le ţinem în stradă, aşa că au fost transferate la spital până li se vor găsi locuri unde vor fi relocate”, a precizat Arafat.

Managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, Alexandru Ulici, a precizat că doi copii sunt internați în unitatea medeicală.

O adolescentă de 17 ani se află în stare gravă și celălalat copil, în vârstă de 15 ani, se află în stare stabilă.

Blocul din Rahova avea 108 apartamente și a fost construit în 1981, făcând parte din construcțiile de după cutremurul din 1977, când standardele de siguranță, cel puțin cele seismice, au crescut.

Mai mulți locatari din blocul avariat de explozia de dimineață au declarat că în bloc se simțea de joi puternic miros de gaz. Într-o declarație de presă de la fața locului, Raed Arafat a precizat că cel mai probabil gazul este cauza exploziei.

Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate de explozie aveau o asigurare facultativă împotriva exploziei, a anunțat vineri UNSAR (Uniunea națională a societăților de asigurare).