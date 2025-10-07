București, sub cod roșu de ploi pentru 18 ore. O situație nemaiîntâlnită până acum, spun meteorologii

Pentru prima oară, în luna octombrie, București se află sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Capitala nu a mai fost vizată de o astfel de alertă până acum, au explicat meteorologii pentru HotNews.

Ciclonul Barbara aduce vreme extremă în România, unde cinci județe și București se află sub cod roșu de ploi torențiale, până miercuri, 8 octombrie, ora 15.00.

Pentru București, avertizare meteo anunță „ploi torențiale și abundente cantitativ”. Este pentru prima oară când o astfel de avertizare meteo a fost emisă pentru Capitală, în luna octombrie. Au mai fost alerte de tip cod roșu – însă pentru vânt puternic sau alerte nowcasting, adică de scurtă durată.

Au mai fost și alerte cod roșu pentru caniculă extremă, însă este pentru prima oară când București se află sub cod roșu de ploi torențiale, o alertă valabilă pentru 18 ore.

O astfel de alertă, cea mai intensă, este emisă de meteorologi atunci când prognoza arată fenomene meteorologice extrem de periculoase, care pot provoca pagube majore și victime omenești.

Școli închise din cauza vremii

Codul roșu de vreme rea a dus și la închiderea școlilor, miercuri, 8 octombrie. Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis ca în ziua de miercuri să fie suspendate toate cursurile cu prezență fizică. O decizie similară a fost luată și în alte județe vizate de o avertiizare similară. Chiar și o universitate a decis suspendarea cursurilor.

Meteorologii anunță că se așteaptă să plouă de trei ori peste normalul întregii luni octombrie. În alerta meteo de cod roșu, meteorologii anunță: „În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, (…) iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp.”