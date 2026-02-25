Bucureștiul este aproape de un record de precipitații în luna februarie. Ce spun datele ANM pentru ultimii 125 de ani

Deși februarie este luna din an cea mai săracă în precipitații, anul 2026 a fost o mare excepție și a nins cu mult peste medie, în special în Muntenia. Datele ANM arată că precipitațiile la București au fost de trei ori peste medie, iar luna încă mai are zile. Ninsorile revin și au fost emise alerte de vreme rea.

În București, până în 25 februarie s-au totalizat 110.9 l/mp la stația meteo Filaret (dintre care jumătate într-o singura zi – pe 17 februarie), ceea ce înseamnă că s-a depășit de trei ori norma lunară de precipitații (35,3 l/mp), arată datele ANM.

Reamintim că au fost două episoade cu ninsori consistente la București, iar stratul de zăpadă a atins grosimea de 45 cm pe 18 februarie, o parte s-a topit apoi, iar după încă un episod de ninsoare, stratul a ajuns la 36 cm pe 22 februarie.

Lunile februarie cu cele mai multe ninsori și ploi în București, în ultimii 125 de ani

1954: 117.1 l/mp

2026: 110.9 l/mp

1969: 108.2 l/mp

La stația meteo Băneasa, maximul a fost de 98,6 mm, în februarie 2018. Cantitatea maximă absolută de precipitații pentru 24 de ore la București a căzut pe data de 10 februarie 1984, la staţia meteo Filaret: 60,9 l/mp.

ANM notează că februarie, deși este la nivel național cea mai săracă lună a anului în precipitații – cu o medie multianuală de 32.8 l/mp – a ieșit anul acesta din aceste tipare, prin episoadele intense de precipitații înregistrate în jumătatea sudică a teritoriului.

Precipitațiile intense din jumătatea sudică au fost aduse de cicloni mediteraneeni, iar cele înregistrate în perioada 23 – 25 februarie în zona intracarpatică (izolat cantități de apă de peste 30…40 l/mp în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali) sunt asociate cu evoluția unui ciclon Islandez.

Astfel, până în 24 februarie, media precipitațiilor la nivel național era de 54.1 l/mp, însă în regiunile sudice de peste 80 l/mp (la stațiile meteorologice din Muntenia o medie a precipitațiilor de 81.8 l/mp).

Din aceste precipitații înregistrate în sud, inclusiv în București, o bună parte au căzut în trei intervale caracteristice de viscol (1 – 2 februarie, 17 – 18 februarie și 21 – 22 februarie).​

Media temperaturii până în 25 februarie este de 1.2 grade la nivelul țări, valoare ce este chiar pe norma climatologică de referință pentru perioada 1991 – 2020.