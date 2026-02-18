Bulgaria a decis când va ține alegerile parlamentare, al optulea scrutin din ultimii cinci ani

Bulgarii vor chemați să-și aleagă parlamentarii pe 19 aprilie, după demisia, la jumătatea lunii decembrie, a guvernului de coaliție condus de conservatori, împins spre această decizie manifestațiile în masă împotriva corupției, transmite France Presse.

Acest scrutin va fi cel de-al optulea din ultimii cinci ani, în condițiile unei prelungite instabilități politice la sud de Dunăre.

„Voi semna (…) decretul care stabilește data alegerilor legislative la 19 aprilie 2026”, a anunțat președinta bulgară Iliana Iotova, care l-a primit pe fostul viceguvernator al băncii naționale a țării, Andrei Ghiurov, pe care a decis să-l numească premier interimar până la rezultatul viitoarelor alegeri.

„Cea mai importantă sarcină este pregătirea unor alegeri parlamentare corecte, în conformitate cu legile țării”, a declarat, de asemenea, Iotova.

Ghiurov a răspuns că ia foarte în serios această sarcină și că, în acest sens, a propus numirea unui activist al societății civile, angajat de ani de zile în lupta împotriva neregulilor electorale, în funcția de viceprim-ministru responsabil cu „alegerile corecte”.

Anul acesta au demisionat și președintele și Guvernul

Fragilul guvern al lui Rossen Jeliazkov fusese format în ianuarie 2025, cu o coaliție de conjuctură între conservatorii GERB ai fostului prim-ministru Boiko Borisov și alte trei formațiuni. Acesta a rezistat mai puțin de un an.

Valul de nemulțumire care a dus la căderea sa a fost fără precedent în ultimii ani, mobilizând o parte importantă a tineretului.

Încercarea de a accelera votul bugetului pentru 2026, primul exprimat în euro, a aprins fitilul la sfârșitul lunii noiembrie. Acest buget prevedea creșterea impozitelor și a contribuțiilor sociale, creșteri menite să ascundă deturnări de fonduri, potrivit opoziției și altor voci critice.

În urma demisiei guvernului, președintele Rumen Radev a demisionat la jumătatea lunii ianuarie, cu scopul declarat de a candida la alegerile legislative cu o nouă formațiune și de a prelua conducerea viitorului guvern.

În pofida instabilității politice, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit.