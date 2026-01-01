Bulgaria trece la euro, începând de astăzi: optimism oficial, anxietate publică și bani scoși la lumină

Locuitorii din Sofia trec pe lângă un afiș pe care scrie „Un 2026 fericit", 30 decembrie 2025. Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Din 1 ianuarie 2026, Bulgaria renunță la leva și adoptă euro. Presa bulgară este divizată: o parte vede trecerea la moneda europeană ca pe o șansă de modernizare și stabilitate, iar alta insistă pe riscul scumpirilor, invocă pierderea identității și haosul politic.

Consiliul UE a stabilit 1 ianuarie 2026 ca dată la care Bulgaria va adopta euro, cu un curs de schimb fix de la leva. În jurul datei adoptării, va exista o perioadă de dublă circulație și afișare a prețurilor, după care euro devine singura monedă legală, marcând finalizarea tranziției Bulgariei de la leva la euro.

Multe publicații economice subliniază beneficii precum dobânzi mai mici, mai multe investiții străine și integrare mai profundă în piața unică europeană.​

Articolele pro-euro citează frecvent sondaje în care companiile susțin masiv trecerea la euro (peste două treimi dintre firme fiind favorabile), accentuând avantajele pentru comerț, turism și plăți fără conversie valutară.​

O altă parte a presei bulgare însă dă mult spațiu temerilor de scumpiri „speculative” odată cu trecerea la euro, mai ales la alimente și servicii de bază, comparând situația cu experiența Croației.

Numeroase articole citează sondaje în care aproximativ jumătate sau mai mult din populație se teme de inflație și de pierderea unei părți din suveranitatea economică și identitatea națională legată de leva.

Cum este prezentată tranziția practică

Un anunț informativ despre tranziția la moneda euro, Sofia, 27 decembrie 2025. Foto: Valentina Petrova / AP / Profimedia

Presa locală explică tehnic procesul: perioada de dublă afişare a prețurilor, drepturile consumatorilor și mecanismele prin care autoritățile pot sancționa majorările „nejustificate” de prețuri.

În multe materiale apare mesajul că efectul asupra inflației ar trebui, teoretic, să fie limitat, dar că percepția publică și abuzurile unor comercianți ar putea alimenta tensiuni sociale.

E drept, o parte din economia subterană a Bulgariei iese la lumină odată cu trecerea la euro. În ultimele zile din 2025, a existat un val de depuneri de numerar cu proveniență discutabilă: „împrumuturi” restituite după 50 de ani, plăți întârziate cu 20 de ani, avansuri pentru contracte încă nesemnate sau bani „găsiți” în casa bunicilor chiar înainte de vânzare.

Se observă și un boom al cumpărării de mașini noi, cu o creștere de 27,4% într-un an, ceea ce plasează Bulgaria pe locul doi în UE. Există suspiciuni că o parte dintre achizițiile, mai ales de lux, sunt finanțate cu astfel de fonduri.

Rata de conversie: 1 EUR = 1,95583 BGN

Ce rol are euro pentru băncile și companiile bulgare?

Când se face trecerea la noua monedă, unele prețuri pot crește, dacă comercianții cu amănuntul aleg să profite de tranziție pentru a obține avantaje necuvenite. Bulgaria va dispune, totuși, de măsuri și mecanisme de siguranță eficace pentru a preveni astfel de situații.

În lunile premergătoare și ulterioare trecerii la noua monedă, toate prețurile sunt afișate atât în moneda leva, cât și în euro, astfel încât consumatorii să poată verifica cu ușurință corectitudinea conversiilor. Autoritățile naționale vor monitoriza și vor pune în aplicare cu strictețe utilizarea corectă a ratei de conversie pentru a proteja cetățenii bulgari împotriva unor majorări nejustificate ale prețurilor.

Ratele dobânzilor

Începând cu luna ianuarie, ratele dobânzilor în Bulgaria vor urma în mod direct deciziile Consiliului guvernatorilor BCE, care iau în calcul condițiile economice ale zonei euro în ansamblu. Guvernatorul Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) va lua parte la ședințele Consiliului guvernatorilor în calitate de membru cu drepturi depline.

La alte bănci centrale naționale din zona euro

În perioada 1 ianuarie-2 martie 2026, și alte bănci centrale naționale (BCN) din zona euro vor preschimba bancnote de leva bulgărească gratuit, la paritatea fixă. Limita de schimb este de 2.000 BGN pe solicitant/tranzacție într-o zi.

Calea Bulgariei către euro a fost graduală, începând cu un consiliu monetar post-criză la sfârșitul anilor 1990 și culminând cu deciziile UE și ale zonei euro care au stabilit 1 ianuarie 2026 ca dată pentru adoptarea euro ca monedă legală de schimb. Procesul a implicat îndeplinirea criteriilor de convergență ale UE, aderarea la Mecanismul Cursului de Schimb (MCS II) și adoptarea legislației interne pentru trecerea la euro.

Pregătirea

O femeie arată noile monezi euro bulgare, în fața Băncii Naționale Bulgare, 27 decembrie 2025. Foto: Valentina Petrova / AP / Profimedia Monezile euro bulgare. Foto: Antonchalakov | Dreamstime.com

În iulie 1997, Bulgaria a introdus un consiliu monetar, inițial fixând leva la marca germană și ulterior, efectiv, la euro, pentru a restabili stabilitatea monetară după o criză financiară severă.

Bulgaria a semnat Tratatul de aderare la UE în 2005 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007, angajându-se în principiu să adopte euro odată ce va îndeplini toate criteriile de convergență.

La sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010, guvernele au anunțat periodic intențiile de a trece la ERM II, dar criza financiară globală și criza datoriilor din zona euro au dus la amânări.

În 2015, Bulgaria a creat un Consiliu de Coordonare pentru adoptarea euro, însărcinat cu elaborarea unui plan național de introducere, propunerea unei date țintă și organizarea pregătirilor tehnice.

La 30 aprilie 2020, Bulgaria a solicitat oficial aderarea la ERM II, care este „sala de așteptare” standard înainte de adoptarea euro.

La 10 iulie 2020, leva bulgărească a intrat în ERM II, Bulgaria angajându-se să își mențină consiliul monetar, rămânând în mecanism timp de cel puțin doi ani, fără tensiuni serioase.

În iunie 2021, guvernul și banca centrală au adoptat un proiect de plan național pentru adoptarea monedei euro, afirmând intenția inițială de a introduce euro la 1 ianuarie 2024.

Versiunile ulterioare ale Planului Național de Trecere la Euro au mutat mai întâi ținta la 1 ianuarie 2025, în principal pentru că inflația și alte condiții nu îndeplineau încă pe deplin criteriile de convergență.

În februarie 2023, autoritățile bulgare au recunoscut că data țintă din 2024 nu mai era realistă, subliniind dificultățile în îndeplinirea la timp a criteriului inflației.

În februarie 2025, Bulgaria a solicitat evaluări ale convergenței în afara ciclului; la 4 iunie 2025, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au concluzionat că Bulgaria îndeplinea toate cele cinci criterii de convergență necesare pentru adoptarea monedei euro.

În urma rapoartelor de convergență, instituțiile UE au parcurs etapele oficiale de aprobare la mijlocul anului 2025, inclusiv aprobarea de către miniștrii de finanțe ai zonei euro, liderii UE și Parlamentul European.