Bundeswehr-ul a trimis avioane de vânătoare Eurofighter în Islanda. Avertisment despre Flota Nordică a Rusiei, lansat la Conferința de la Munchen

Avioane Eurofighter ale Escadrilei Tactice 71 „Richthofen”, staționate la Aeroportul Münster-Osnabrück, în Renania de Nord-Westfalia, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Guido Kirchner / DPA / Profimedia

Armata germană (Bundeswehr) a trimis avioane de luptă pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry”, a anunțat vineri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, scrie agenția de presă DPA.

Avioane de luptă Eurofighter ale armatei germane au decolat spre Islanda, împreună cu un Airbus A400M (un transportor militar și avion-cisternă), a precizat Pistorius.

De asemenea, Germania va avea un ofițer de legătură al Bundeswehr-ului la Comandamentul Nordic comun de la Nuuk, în Groenlanda, începând cu data de 1 martie, potrivit Agerpres.

Ministerul german al Apărării a transmis că patru avioane de vânătoare Eurofighter au decolat de la baza forțelor aeriene din Neuburg an der Donau în jurul prânzului (11:00 GMT), iar aparatul de transport A400M a decolat din Wunstorf, în Saxonia Inferioară, pentru a asigura realimentarea pe calea aerului.

Misiunea este menită să detensioneze conflictul din interiorul NATO cu privire la insula Groenlanda, aflată sub administrație daneză. Conflictul a fost generat de președintele american Donald Trump care dorește să impună controlul SUA asupra acestui teritoriu arctic.

Germania, flancul nord-vestic al NATO și amenințarea Rusiei

Pistorius a subliniat în timpul Conferinței de Securitate de la Munchen că Germania „are multe de oferit flancului nord-vestic al NATO”.

El a menționat în acest sens avionul de patrulare maritimă P-8 Poseidon, submarine, fregate, avioane Eurofighter și capabilități de realimentare pe calea aerului.

Scopul este de a arăta prezența, a supraveghea și a evalua măsurile care trebuie luate pentru a proteja Arctica, a spus Pistorius.

„Flota Nordică a Rusiei este foarte activă în Arctica cu submarine nucleare și cu flota sa”, a atenționat ministrul german.

„Vorbim despre o forță militară maritimă foarte, foarte puternică acolo”, a adăugat Pistorius.

Comandantul Suprem al NATO în Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a anunțat începutul misiunii „Arctic Sentry”, care potrivit lui are scopul de a securiza una dintre regiunile cele mai importante și mai provocatoare din punct de vedere strategic.

Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a acestei misiuni, a anunțat joi premierul suedez Ulf Kristersson