Suedia va trimite avioane de vânătoare pentru a patrula în jurul Groenlandei

Suedia va patrula în jurul Islandei și Groenlandei cu avioane de vânătoare Gripen, ca parte a misiunii NATO Arctic Sentry, a anunțat joi premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters.

„Această inițiativă întărește descurajarea, protejează interesele noastre comune și contribuie la stabilitatea într-o regiune crucială pentru Europa și cooperarea transatlantică”, a declarat premierul suedez într-un comunicat oficial.

Kristersson a precizat că participarea va fi graduală: „Suedia va contribui inițial la Arctic Sentry cu avioane JAS 39 Gripen în zona din jurul Islandei și Groenlandei”.

Decizia vine într-un moment de tensiune maximă în cadrul Alianței, după ce președintele american Donald Trump și-a reafirmat dorința ca SUA să achiziționeze Groenlanda, provocând o criză diplomatică cu Danemarca.

În acest context, misiunea Arctic Sentry, lansată oficial de NATO în cursul zilei de miercuri, are scopul de a „dezamorsa tensiunile severe” și de a reafirma suveranitatea aliaților în regiune, conform precizărilor transmise de reprezentanții Alianței și raportate de Reuters.

Această inițiativă oferă un cadru de securitate colectivă menit să protejeze integritatea teritorială a tuturor membrilor și să demonstreze unitatea NATO în fața presiunilor externe.

Generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), a explicat importanța operațiunii: „Arctic Sentry subliniază angajamentul Alianței de a-și proteja membrii și de a menține stabilitatea într-una dintre cele mai semnificative regiuni strategice din lume”.

Aceasta este prima misiune de anvergură la care Suedia participă în regiunea arctică în calitate de membru cu drepturi depline al NATO, după aderarea sa istorică din martie 2024.

Pe lângă avioanele Gripen suedeze, la misiunea coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite din Norfolk mai contribuie Germania, cu aeronave Eurofighter, și Marea Britanie, care a anunțat o suplimentare a trupelor în Norvegia.