Călin Georgescu află astăzi dacă va fi eliberat din arest, după ce Tribunalul București a respins cererea de prelungire

Curtea de Apel Bucureşti decide miercuri dacă prelungește cu 30 de zile mandatul de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune sau menține decizia Tribunalului București de a-l elibera sub control judiciar.

Pe o vreme ploioasă, în fața CAB s-au adunat deja zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale, potrivit Antena3.

Mandatul de arestare preventivă pentru Călin Georgescu expiră azi, la miezul nopții.

Fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv din 29 septembrie, iar DIICOT a cerut prelungirea acestei măsuri. Luni, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea procurorilor și a decis ca Georgescu să fie eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Hotărârea nu a fost definitivă.

Anterior, vineri, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea inculpatului.

Acuzațiile aduse lui Georgescu în dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost arestat sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie.