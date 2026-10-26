Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro

Tribunalul București examinează luni cererea procurorilor DIICOT de prelungire cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă în cazul lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv din 29 septembrie, dar a contestat măsura. Ședința este programată să înceapă la ora 11.00, când magistrații trebuie să decidă dacă prelungesc măsura dispusă pe numele acestuia.

Vineri, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea inculpatului.

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu este același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia, plasându-l sub control judiciar. Respectiva decizie a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie.

Conform unor stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de HotNews, Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana și a unui job „de ochii lumii”.