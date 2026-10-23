Decizie definitivă: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Curtea de Apel București a decis vineri ca fostul candidat la prezidențiale să rămână după gratii în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro. Decizia este definitivă. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.

Curtea de Apel a admis astfel contestația făcută de DIICOT la decizia Tribunalului București de plasare a lui Călin Georgescu sub arest la domiciliu.

Decizia a fost luată de un complet de divergență, adică a fost chemat un al treilea magistrat pentru că cei doi magistrați din complet nu s-au putut pune de acord.

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Sectia I Penală. Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând: Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului- inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu”, potrivit deciziei Curții de Apel București.

Georgescu, de 24 de zile după gratii

Fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile din 29 septembrie, în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, când CAB a întors decizia Tribunalului București de a-l pune sub control judiciar.

Marţi, 13 octombrie, Tribunalul Bucureşti a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, luând astfel o măsură preventivă mai blândă în cazul fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Judecătorul de la Tribunalul Bucureşti care a decis plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu, Vlad Andriescu, este acelaşi magistrat care a respins iniţial cererea DIICOT de arestare preventivă a acestuia plasându-l sub control judiciar.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie.

Conform unor stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de HotNews, Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana și a unui job „de ochii lumii”.