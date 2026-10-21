Ionel Rusen rămâne în arest preventiv în dosarul lui Călin Georgescu. Curtea de Apel i-a respins contestația

Omul de afaceri Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT, rămâne în arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel București.

Cei doi se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care DIICOT îi acuză de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În 8 octombrie, Tribunalul București i-a respins lui Ionel Rusen cererea de a fi mutat în arest la domiciliu. Omul de afaceri din Constanța a atacat decizia, însă Curtea de Apel București i-a respins, astăzi, contestația.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat, împotriva încheierii din data de 08.10.2026, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bucuresti(…) Definitivă”, a decis miercuri CAB.

În cazul lui Călin Georgescu, Tribunalul București a decis pe 13 octombrie să îl plaseze în arest la domiciliu, însă DIICOT a atacat decizia. Contestația va fi judecată vineri de către CAB.

Acuzațiile din dosarul care îi vizează pe Călin Georgescu și Ionel Rusen

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, pe Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Conform unor stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de HotNews, Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana și a unui job „de ochii lumii”.

Călin Georgescu a fost audiat miercuri într-un nou dosar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus miercuri la DIICOT pentru a fi audiat într-un dosar în care este suspectat că a cerut distrugerea unor dispozitive folosite de anchetatori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Procurorii susțin că Georgescu urmărea „alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare”.

Acesta este al patrulea dosar penal deschis pe numele său.