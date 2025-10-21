Călin Georgescu, critici la adresa Guvernului de la instanță: „Ați pierdut lupta cu istoria”. Ce spune despre exercițiul de mobilizare a rezerviștilor

Călin Georgescu, ajuns marți dimineață la sediul Judecătoriei Sectorului 1 în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a spus că „deținătorii de putere ilegală în România”, au „pierdut lupta cu istoria” și a cerut demiterea ministrului Apărării, în contextul problemelor apărute la mobilizarea rezerviştilor.

Călin Georgescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Este vorba despre o fază preliminară a procesului, în cadrul căreia judecătorii urmează să decidă dacă îi menţin măsura controlului judiciar, notează Agerpres.

Acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători strânși în fața instanței. La ieșirea din sediul instanței, Georgescu a spus că are „trei subiecte” de transmis. Primul a fost blocul prăbușit din Rahova.

„Orice țară nu este condusă numai cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima (…) Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic”, a transmis Georgescu, citat de Realitatea Plus.

Referitor la situația sa judiciară, Georgescu a spus că „dreptatea se lasă așteptată”.

„Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii. Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate. De aceea, eu le transmit pseudo-culților, deținătorilor de putere ilegală astăzi în România, un singur lucru și anume: Ați pierdut lupta cu istoria. Punct”, a declarat Georgescu.

În final, fostul candidat la prezidenţiale a cerut demiterea ministrului Apărării.

„Am văzut şi eu, cum aţi văzut şi dumneavoastră, circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic – Statele Unite, au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare”, a spus Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată

Călin Geogescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Într-un alt dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după anularea alegerilor pentru Cotroceni din decembrie 2024.