Călin Georgescu, critici la adresa Guvernului de la sediul IPJ Ilfov, unde a fost înconjurat de zeci de susținători/ Ce spune despre o candidatură la Primăria Capitalei

Ajuns luni dimineață la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, Călin Georgescu a spus că actuala guvernare „ne învrăjbește unii cu alții”. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători și a fost flancat de bodyguarzi, potrivit imaginilor transmise de Realitatea Plus.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie și se prezintă săptămânal la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar.

Luni dimineață, la ora 10.00, acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători strânși cu steaguri tricolore în fața secției de poliție.

Georgescu a mers până în sediul de poliție flancat de bodyguarzi, adepți și două reportere de la posturile de televiziune Realitatea Plus și România TV, notează G4media.

„Nu cobor ștacheta”

Într-o declarație făcută la fața locului, la ieșirea din sediul poliției, Georgescu a negat o eventuală candidatură la Primăria Capitalei și a spus că nu pregătește formarea unui partid politic.

„Am văzut diverse afirmații false și vă spun că nu am nimic de a face cu niciun fel de politică de partid, nu constuiesc niciun partid nou, nu candidez la Primăria Bucureștiului. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat. Nu țin să cobor ștacheta, nu am de ce și vă spun din această poziție, dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară”, a declarat Georgescu, citat de Realitatea Plus.

Declarația lui Călin Georgescu are loc în contextul în care moderatoarea Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus și-a anunțat posibila intenție de a candida la Primăria Capitalei.

„Este un dezastru tot ce face acest Guvern”

În același timp, Georgescu a atacat actuala guvernare, pe care o acuză de decizii economice „dezastruoase”.

„Eu vă spun așa că obiectiv vorbind este un dezastru tot ce face acest Guvern de pseudoculți. Nu poporul român trebuie să plătească, clasa politică să plătească pentru ce s-a întâmplat și cum am ajuns astăzi”, a spus Georgescu.

„Eminescu spunea așa: Deficit, după deficit, împrumut, după împrumut, datorie, după datorie, până când finanțele României vor fi o gaură mare”, a mai spus Călin Georgescu.

El a mai spus că „există capital suficient, arhisuficient în afara Europei”.

„Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă, atunci când am vorbit că resursele țării aparțin poporului român, și atunci când am vorbit despre hrană, și atunci când am vorbit despre apă, și atunci când am vorbit despre energie, iar asta arată astăzi rezultatul la ce fac ei”, a mai spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

El a acuzat apoi Guvernul că „Ne învrăjbesc unii cu alții ca să ascundă neputința lor, lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și în mod special iresponsabilitatea”.

Urmărit penal pentru șase infracțiuni

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

El este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, fiind acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale.