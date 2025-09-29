Călin Georgescu, despre Procurorul General al României: „Cu diavolul nu intri în conversații”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, anulate de CCR, a evitat luni seară să ofere un răspuns clar întrebat dacă l-ar inculpa pe Procurorul General al României, Alex Florența, după ce a fost trimis în judecată de către Parchetul General, în cazul ipotetic în care va ajunge șeful statului.

„Pe mine mă interesează poporul român. Atât. În general, știu că cu diavolul nu intri în conversații. Nici nu am ce conversație să am cu cei de teapa aceasta”, a declarat Georgescu, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, de la Gândul.ro.

„Eu pot să vă spun o să un lucru, că, într-adevăr, dosarul este copy-paste, este aceeași rezoluție a unei boli: rușii sau cancerul”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Toată lumea vorbește: ori sunt ruși, ori ai cancer. Nu se cunoaște altă… Nu că este o mare asemănare. Este copie la indigo”, a mai spus Călin Georgescu, despre dosarul instrumentat de Parchetul General.

Întrebarea a venit în contextul „modelului Trump”, invocat de moderatorii Marius Tucă și Ion Cristoiu, referitor la faptul că președintele american este acuzat că a început „să le facă dosare” procurorilor și foștilor oficiali implicați în problemele sale juridice anterioare revenirii la putere, cum este fostul director al FBI, James Comey.

„Ce pot spune azi e că, în urmă cu câteva zile, a fost pus sub acuzare fostul șef al FBI, despre care criticii spuneau că instituția a fost folosită ca o armă. După decesul lui Charlie Kirk este o revoluție de gândire în SUA. (…) Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva… ceea ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk. De accea am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat tot timpul. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou cel care iubește continuu. Și asta a făcut Charlie Kirk”, a mai afirmat luni seară Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă de lovitură de stat, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Ministerul Justiției a anunțat, anterior în cursul zilei de luni, că Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea în România a celor trei.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, săptămâna trecută, că elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi mercenarul Horaţiu Potra au apărut încă din toamna lui 2021, dar acestea s-au consolidat în aprilie 2022, atunci când Georgescu a apelat la liderul grupării de mercenari pentru a avea susţinerea acestuia. Alex Florenţa a precizat că Horaţiu Potra a călătorit la Moscova în toamna lui 2023 şi în septembrie 2024.