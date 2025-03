Călin Georgescu, prima apariție publică după ce CCR i-a respins candidatura. I-a ignorat pe jurnaliștii care l-au asaltat cu întrebări

Călin Georgescu a mers, miercuri, la Poliția Ilfov, așa cum cere procedura în cazul controlului judiciar, fiind prima sa apariție publică de la decizia Curții Constituționale de a-i respinge definitiv candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Georgescu a coborât din mașină, însoțit de bodyguarzi, ca de fiecare dată, chiar în fața sediului Poliției Județene Ilfov.

Ei i-a ignorat pe jurnaliștii care l-au așteptat și l-au asaltat cu întrebări legate de candidatul la prezidențiale care va fi desemnat în locul său, trecând pur si simplu printre ei, fără a se opri sau a răspunde la vreo întrebare.

Marți seară, Curtea Constituțională a decis definitiv că Georgescu nu va putea candida la prezidențiale, după ce i-a respins contestațiile la hotărârea Biroului Electoral Central.

George Simion, liderul AUR, partid care l-a susținut pentru Cotroceni, a anunțat că se va întâlni miercuri cu Călin Georgescu, pentru a lua o decizie în privinșa candidatului care îl va înlocui pe Georgescu.

Printre numele discutate de AUR se află George Simion, Dan Puric, Dan Dungaciu, Ioan Aurel Pop. Simion a susținut, însă, marți seară, că nu vrea să candideze.

În 27 februarie, Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile. El este urmărit penal pentru șase infracțiuni: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

Călin Georgescu este acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor pentru cea mai înaltă funcție în stat.