Cancelaria lui Bolojan nu a tăiat 40% din posturi, cum a anunțat în iulie 2025: „Se așteaptă semnarea proiectului” / Ce economii a făcut

Reorganizarea Cancelariei premierului Ilie Bolojan, anunțată în vara anului trecut, care prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105, nu a putut fi implementată până acum, „întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, a anunțat miercuri instituția condusă de Mihai Jurca. Cancelaria a detaliat, în schimb, economiile făcute de instituție în 2025.

Cancelaria premierului Ilie Bolojan, condusă de Mihai Jurca, a anunțat miercuri că anul trecut a redus cheltuielile cu aproape 10 milioane de lei, 84% din aceste economii fiind generate în cele șase luni de mandat ale noii conduceri.

De ce nu s-au desființat cele 40% din posturi

Reorganizarea formală însă, anunțată public de Șeful Cancelariei pe 18 iulie 2025, nu a fost încă realizată.

Aceasta prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere de 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor și circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcționari.

„Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, spune instituția.

Contactat de HotNews.ro, Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a explicat că nu a semnat proiectul de reorganizare deoarece este sub forma unui proiect de ordonanță de urgență, lucru care ar fi contrar legislației.

„Problema principală este de natură legislativă de formă pe care a ales-o pentru promovarea reorganizării. Pentru că a ales, domnul Cancelar, o ordonanța de urgență care intră în contradicție cu Codul administrativ, articolul 22, aliniatul 3, care spune explicit, negru pe alb, și e cod, lege organică, două treimi din voturi în Parlament, spune explicit că reorganizarea se face prin hotărâre de guvern”, a spus, Radu Oprea.

Deci e o problemă de fond, e o problemă de legislație, e o problemă de respectare a legii, asupra formei în care au ales reorganizarea. Pot face reorganizare fără nicio problemă, oricând sub formă de hotărâre de guvern”, a declarat pentru HotNews.ro Radu Oprea.

Reduceri semnificative la transportul demnitarilor

Una dintre cele mai importante reduceri a vizat cheltuielile cu transportul demnitarilor.

Începând din vara anului 2025, Cancelaria spune că a renegociat și, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanțiale:

• Reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17

• Eliminarea serviciilor de transport cu șofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toți demnitarii își conduc singuri autovehiculele de serviciu

• Tranziția de la contractul de transport persoane cu RA APPS (mașină + șofer) la contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia (fără șofer) a generat o reducere semnificativă a costului lunar.

Detalierea cheltuielilor aferente parcului auto pe semestre:

Top 5 categorii cu cele mai mari reduceri:

• Indemnizațiile de delegare și detașare reprezintă cheltuielile cu diurna și cazarea aferente deplasărilor interne și externe ale personalului Cancelariei, inclusiv demnitari.

• Alte cheltuieli reprezintă cheltuieli pentru amenajare și organizare evenimente oficiale (logistică, servicii tehnice, sonorizare, catering), precum și costuri conexe, respectiv workshop-uri, materiale de informare, conferințe, servicii legislative, întreținere echipamente și alte cheltuieli specifice

• Cheltuielile de protocol cuprind: aprovizionarea și servirea de produse alimentare și băuturi pentru activitățile protocolare ale cabinetelor demnitarilor, mesele oficiale și logistica aferentă acestora, serviciile de protocol la Salonul Oficial C din cadrul CNAB (primirea oficialităților), precum și alte materiale de protocol (aranjamente florale, materiale de reprezentare).

Doar 117 posturi sunt ocupate în prezent

Din datele prezentate rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcții, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detașări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate.

Cea mai semnificativă reducere s-a produs la nivelul personalului contractual din cabinetele demnitarilor: de la 42 de persoane (ianuarie 2025) la doar 19 (ianuarie 2026), ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54.

Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcționarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este și mai pronunțată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 și 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%.

Ce reduceri de cheltuieli anunța șeful cancelariei lui Bolojan în vara lui 2025

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a anunțat în data de 18 iulie 2025, într-o conferință de presă, reorganizarea instituției pe care o conduce.

Jurca a explicat că vor fi desființate 40% din posturi, între care și cele de demnitari, precum secretari de stat și consilieri de stat, ceea ce va însemna o economie lunară de 850.000 de lei.

De asemenea, demnitarii urmau să rămână fără mașinile cu șoferi, închiriate de la RA-APPS și instituția anunța că va renegocia și contractele pentru protocol.