„Când am deschis geamul, nu se vedea la un metru în față”. Cum au trăit locuitorii din Pantelimon incendiul masiv care a generat 3 mesaje RO-Alert și poluare de 7 ori mai mare în București

Un val uriaș de fum a creat panică în aproape tot Bucureștiul, marți seară, cu locuitori din cinci sectoare crezând că focul arde chiar sub fereastra lor. Dacă așa s-a simțit la kilometri distanță de incendiul la depozitul din Pantelimon, reporterii HotNews au vrut să afle cum a fost marți seară pentru oamenii care erau la câțiva zeci de metri de flăcările amenințătoare.

„Încă mai iese fum, ia uite ce e aici!”, spune unul dintre oamenii care trec grăbiți prin fața depozitului Antrefrig care încă fumegă. La aproape 24 de ore de la izbucnirea incendiului, pompierii încă se luptă să-l lichideze în totalitate.

Suntem pe Aleea Hobița numărul 6, în Pantelimon, acolo unde, marți seară, a depozitul Antrefrig a fost cuprins de flăcări. Aleea Hobița e închisă de poliție până ce flăcările sunt complet lichidate, dar pietonii și bicicliștii pot trece pe lângă depozitul ars.

Incendiu pe Aleea Hobița / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

„Aseară nu puteai să respiri pe stradă”

Mirosul te lovește puternic imediat cum faci dreapta de pe Strada Fântânica, iar în fața depozitului devine insuportabil. E oră de vârf, când bucureștenii se întorc acasă, dar pe stradă sunt din ce în ce mai puțini oameni. Trec în viteză și își acoperă nasul și gura cu hainele, ori cu șervețele. Doar câțiva se opresc să facă poze sau să filmeze și se uită curioși la halele distruse de foc.

Oamenii filmau hala care a luat foc / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

„Aseară nu puteai să respiri pe stradă”, spune Ilie, care lucrează ca paznic într-un parc din zonă. „Eu stau mai departe, la Iancului, dar am avut noroc că mi-am închis repede geamurile. Nici acum nu e stins total focul”, adaugă el.

Codruț, care locuiește în apropiere, pe Șoseaua Pantelimon, își amintește momentul în care a văzut flăcările. Era 20:15, când iubita lui l-a rugat să verifice prizele, pentru că mirosea a ars. Nu primise încă mesajele Ro-Alert și nu știa că este incendiu.

„Când am deschis geamul, nu se vedea la un metru în față. Am văzut focul, am închis repede geamurile, dar degeaba. A intrat pe la hotă, pe la geam, miroase în casă rău de tot. De dimineață m-am trezit cu un gust amar în gură de la fum. Am dat drumul la purificatoarele de aer și am închis tot”, povestește el.

Unii au plecat de acasă, goniți de frică și de fum

La un magazin din spatele blocului, proprietarul povestește că l-au ajutat aerisirile pentru incendiu. Acum ține ușa larg deschisă, pentru că i se pare că miroase mai puțin a fum și poate să aerisească. Locuiește mai departe și spune că fumul nu i-a afectat locuința.

Doi prieteni de-ai lui, clienți ai magazinului, au plecat aseară, la puțin timp după ce a început incendiul. „Unii dintre ei au și ales să plece, de teama extinderii incendiului, dar și pentru că fumul din casă era insuportabil”, spune bărbatul.



Este și cazul unei femei care locuiește în blocurile de pe alee, față în față cu hala. „Am plecat cu familia aseară, pentru că aveam alternative și ne-am gândit că nu are rost să stăm aici”.

„Când am venit de dimineață, la ora 7, ieșea un fum alb, ca atunci când pui apă pe un grătar încins. Iar când am plecat, nu vedeai în fața ta din cauza fumului”, descrie femeia imaginea incendiului.

„Picura plasticul topit”

Mihăiță locuiește la etajul cinci al blocului din fața halei Antrefrig, împreună cu soția și cei trei motani ai lor.



„Eu stau aici, la cinci. A intrat mirosul de cauciuc ars până am reușit eu să închid tot, și de la balcon și în casă”, amintește bărbatul. Spune că a văzut focul încă de dinainte să se extindă, de pe balcon. „Din pod picura plasticul topit, ca un râuleț mic. Vedeam de pe balcon cum arde tot”.



Mihăiță spune că nu s-a panicat, pentru că pompierii au intervenit rapid și nu era pericol de extindere. „Mi s-au speriat doar pisoii și soția”, glumește el.

Bărbatul spune că cel mai mult l-a afectat mirosul.

„Cu geamurile și ușa închise nu mai era nimic, nicio problemă. Nu aveam de ce să îmi fac griji, pentru că ce a ars aici face flacără mică, iar vântul a dus fumul de aici spre Fântânica. De aia s-a împrăștiat în oraș. Totuși, e periculos, că te obișnuiești cu mirosul, dar te ustură pe gât. Eu nu mai simt mirosul aici, dar sigur miroase”, adaugă el.

Am întâlnit, în schimb, și o femeie venită special să vadă urmările incendiului, din zona Obor. „Voiam să văd, dar nu putem să respirăm aici. La mine acasă a fost rău, rău. Tot fumul a intrat pe geam”, spune femeia, care venise cu nepoata ei până la depozit.

Incendiul care a afectat tot Bucureștiul

Incendiul de la Antrefrig a izbucnit, marți seară, în jurul orei 20.00, și s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 7.000 metri pătrați, potrivit ISU București-Ilfov.

„Lânga hala afectată de incendiu sunt și alte spații de depozitare la doar 10 metri distanță, iar locuințele la 30-40 de metri distanță. Eforturile noastre se concentrează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la celelalte spații. Nu sunt persoane rănite ca urmare a acestui eveniment, iar la fața locului sunt peste 20 de autospeciale de stingere”, a precizat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, după izbucnirea incendiului. Atunci, aproximativ 100 de pompieri interveneau la locul incidentului.

Până miercuri seară, pompierii nu reușiseră să-l lichideze. Un polițist aflat la fața locului ne-a spus însă că autoritățile se așteaptă ca stingerea incendiului să se prelungească și peste noapte.

Stingerea incendiului din Pantelimon / Video: Ștefania Gheorghe / HotNews

Trei mesaje Ro-Alert au fost emise marți seară pentru avertizarea populației, atenționând că sunt degajări mari de fum și că oamenii sunt sfătuiți să ocolească zona. Fumul a acoperit tot orașul și s-a extins inclusiv în județul Ilfov.

Potrivit Ministerului Mediului, pe Bulevardul Basarabia concentrațiile de particule poluante au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone au fost Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul a fost dens și toxic.